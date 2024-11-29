我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅來襲前 零售商年底促銷新招：漲價前快買

梅西感恩節遊行雨中開拔 觀眾熱情不減 挺巴抗議者堵路被捕

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

記者陳政錄／即時報導
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

日本服裝品牌Uniqlo（優衣庫）創辦人柳井正近日首度明確表示，不使用新疆地區的棉花，引發軒然大波，中國外交部發言人毛寧29日也做出回應說，希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主做出符合自身利益的商業決策。

毛寧29日主持外交部例行記者會，她表示，「新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一」，我們希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主做出符合自身利益的商業決策。

值得注意的是，2022年，新疆棉因人權問題遭美國抵制，引發中國內部強烈反彈，國際知名品牌如H&M、Nike、Burberry、Esprit和Adidas等，都在中國市場遭到撻伐之際，當時Uniqlo恰恰是因為未明確表態，希望在中美之間維持「中立」立場而逃過一劫。

因此，在柳井正近日接受BBC訪問，談到公司衣物材料來源時表示，「我們沒有使用（新疆棉）」，又說「話題太政治化了，我們還是到此為止」後，仍在中國輿論引起熱烈討論，社交平台微博上已出現多個相關討論話題，有中國網友留言，「下架優衣庫」、批評該品牌是「吃飯砸鍋」。

據中國媒體報導，中國是Uniqlo最大的生產基地，也是該品牌門市體量最大的市場，在截至2024年8月底的2024財年財報中，Uniqlo在中國中華區的營收成長為9.2%，營業利潤則微增0.5%。當時，Uniqlo在大中華區的門市數量累計達1032家，其中926家在中國。

不過，Uniqlo也曾就今年中國與香港市場收益成長的下降表示，中國消費者的心態發生轉變，年輕一代不再選擇品牌，而是購買平價替代品。

新疆 香港 微博

上一則

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

延伸閱讀

曾希望保持中立 UNIQLO創辦人首度表態：未用新疆棉

曾希望保持中立 UNIQLO創辦人首度表態：未用新疆棉
創辦人柳井正首度表態 UNIQLO「不使用新疆棉」

創辦人柳井正首度表態 UNIQLO「不使用新疆棉」
中國國防部長董軍傳被查 中國外交部今回這4字

中國國防部長董軍傳被查 中國外交部今回這4字
不敵人權問題…福斯汽車將出售烏魯木齊廠 全面撤離新疆業務

不敵人權問題…福斯汽車將出售烏魯木齊廠 全面撤離新疆業務

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

2024-11-21 15:22

超人氣

更多 >
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康
這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟
加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...

加州雞蛋短缺 好市多也沒 原因是...