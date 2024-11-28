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中國中央軍委苗華被查 專家：習恐怖統治掌軍權

記者陳政錄／台北即時報導
中共中央軍委委員苗華已被停職檢查，圖為今年10月他出席新疆生產兵團成立70周年大會。（圖／取自中國國防部官網）
中共中央軍委委員苗華已被停職檢查，圖為今年10月他出席新疆生產兵團成立70周年大會。（圖／取自中國國防部官網）

解放軍高層再次震盪，中國官方今證實，苗華因涉及嚴重違紀遭停職調查。 淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，中共總書記習近平透過「恐怖統治」的方式，讓各軍頭人心惶惶以掌握軍隊，但這也凸顯解放軍整體制度存在嚴重問題；中華戰略學會資深研究員張競認為，解放軍很快公布訊息，顯然已有進展，整體運作仍不致失序。

對於苗華遭查，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑受訪表示，中共二十大召開後，由何衛東任中共中央軍委副主席，而非苗華，就曾傳出苗華「可能會有問題」的討論，而此次他落馬，應是與中國對解放軍政工體系的整頓有關。

林穎佑說，從先前的火箭軍、裝備發展部，到此次中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華遭查，這都顯示習近平持續對解放軍內部進行整頓，要做的就是以「恐怖統治」的方式，讓各個軍頭處於人心惶惶的狀態，以掌握軍隊。

林穎佑說，政工體系也是過去解放軍的貪腐重災區之一，從過去與徐才厚案相關的張陽案，到現在苗華也有問題，這都凸顯解放軍整體制度存在嚴重問題。

中華戰略學會資深研究員張競受訪表示，苗華涉案接受調查，解放軍很快對外公布，顯然已有具體進展，未來進行懲處後，勢必面臨人事調整。但就中共懲處違紀層級可以上達政治局常委，因此就算苗華受到懲處去職，解放軍整體運作仍然不致失序。

張競指出，由於苗華身為中央軍委委員，目前中央軍委委員因李尚福涉案遭懲出缺僅剩三員，假若苗華亦因涉案去職，顯然就很有可能必須補實；最後是否會由國防部長董軍遞補，抑或另有安排，值得後續保持關注。

至於外媒報導董軍可能也被查，並關注與苗華一案的關聯，林穎佑認為，董軍出身自海軍體系，而苗華雖也曾任海軍政治委員等職，但最早是陸軍出身，關係不一定如外界傳聞的那麼「緊密」。

林穎佑也提到，在敏感時間點上台的董軍，相信有獲得習近平拍板，應不至於出事，因此，對於董軍相關傳聞的未來發展仍有待觀察，即使出事，也可能與苗華一案是不同的兩個獨立事件。

解放軍 中共 習近平

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