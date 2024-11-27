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黎智英承認 曾建議龐培歐制裁陸港官員

記者林宸誼／即時報導
壹傳媒創辦人黎智英27日繼續就被控違反國安法一案出庭。他表示與時任美國國務卿龐培歐會面，曾向對方提出美國可以制裁大陸和香港的官員。圖為2020年12月12日，黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）
壹傳媒創辦人黎智英27日繼續就被控違反國安法一案出庭。他表示與時任美國國務卿龐培歐會面，曾向對方提出美國可以制裁大陸和香港的官員。圖為2020年12月12日，黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）

壹傳媒創辦人黎智英27日繼續就被控違反國安法一案出庭。他表示，曾在與時任美國國務卿龐培歐會面時，向對方提出美國可以制裁大陸和香港的官員。

大公文匯全媒體報導，辯方問及黎智英與時任美國副總統潘斯以及時任美國國務卿龐培歐的會面，黎智英表示，他和潘斯會面時，助手Mark Simon也在場，但他和龐培歐會面，只有他們兩人，Mark Simon在外面等候。

黎智英指出，當年出席「細說中南海」網台節目時，曾提及與時任美國國務卿龐培歐會面時，龐培歐問他「美國可以怎麼做」。

黎智英回應，「美國可以制裁目前鎮壓和打擊這次運動的香港和大陸領袖。」

對於從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹在審訊期間指出，「飯盒會」期間，黎智英會談及對時局的看法、政治取態，並提出編採政策。黎智英則否認張劍虹的說法，並指出「飯盒會」中，他會回答與會者的問題，同時進行討論，但就沒有提編採政策，也不曾講及新聞報導的角度。

黎智英稱，「蘋果」編輯室約章與他無關，他從沒要求他人草擬，他是在法庭受審時，才第一次知道有這份文件。

星島日報報導，黎智英提到在2019年7月與陳梓華、李柱銘相約在民主黨前主席何俊仁親弟開設的「碗屋日本料理」吃飯，當日他想透過陳梓華與前線示威者及「勇武派」對話，要求「勇武派」領袖「克制」。

黎智英解釋，先前向警方表示他不認識陳梓華的原因，是他不知道其中文全名「陳梓華」或姓「陳」，只知道陳梓華的英文名字Wayland，才向警方否認他認識陳梓華。

陳梓華先前供稱，黎智英在吃飯時表明因保安理由需要他交出手機，黎智英在庭上解釋是李柱銘要求所有人交出手機，而為人謹慎的李柱銘每次會面時都會基於保安理由，要求所有參與者交出手機，以免被竊聽對話內容。

黎智英 龐培歐 國務卿

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