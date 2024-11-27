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千人目睹…河南雜技演員繩斷墮地 妻子去年表演去世

記者林宸誼／即時報導
河南商丘雜技演員張凱25日晚間進行高空雜技表演時，繩索突然斷裂，張凱從數公尺高的空中摔落到地面。（圖／截自微博影片）
河南商丘雜技演員張凱25日晚間進行高空雜技表演時，繩索突然斷裂，張凱從數公尺高的空中摔落到地面。（圖／截自微博影片）

河南商丘雜技演員張凱，25日晚間進行高空雜技表演時，繩索突然斷裂，張凱從數公尺高的空中摔落到地面。這一幕被他自己正在直播的手機記錄下來，並且被直播間上千名觀眾看到。

張凱的妻子在去年4月15日一場高空雜技表演中發生意外去世。

瀟湘晨報報導，有人將他高空摔落的影片發到了社交平台上，片中顯示，當時張凱正在吊繩上高速旋轉，突然繩子斷裂，從高空掉落。有消息稱，張凱身上多處骨折，但沒有生命危險。

發布張凱高空摔落影片的博主是河南商丘永城人，與張凱是同一個地方。25日晚上11點多，她在直播間目睹了張凱摔落的過程，「不止我看到了，當時直播間有上千人。」

該博主表示，事發地點應該在永城市或者周邊區域，她關注張凱已經有幾年了，張凱一直在這些區域內進行雜技表演。張凱的妻子在去年4月15日的一場高空雜技表演中發生意外去世，「張凱影子組合」從此只剩下張凱一人。

張凱個人主頁寫著：「2023年4月15日一場意外，讓我失去了最愛的人」。在他發布的多則影片中，也有他和兩個孩子思念妻子（母親）的相關內容。

在張凱最新發布的影片下，有大量網友留言：「剛才在看直播，表演途中，聽到別人說打120，然後突然就下播了」。也有人勸他：「說過以後不幹這行了，怎麼又去幹了。」

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