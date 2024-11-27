中國國防部長董軍傳被查 中國外交部今回這4字

英國金融時報引述美國知情人士說法，指中國國防部長董軍已因涉貪被查，中國外交部發言人毛寧27日僅回答「捕風捉影」4個字，未再多作評論。路透

針對英國金融時報引述美國知情人士說法，指中國國防部 長董軍已因涉貪被查，中國外交部發言人毛寧27日僅回答「捕風捉影」4個字，未再多作評論。

不過，中國國防部28日下午將舉行每月一次的例行記者會，預料將有眾多媒體對董軍傳聞被查的報導提問，這使得各界都關注，中國國防部28日將如何回應。

董軍在去年12月獲中國國家主席習近平任命，接替上任僅7個月就因為涉貪遭免職，並被開除共產黨黨籍的李尚福 。如果董軍涉貪遭查屬實，將成為繼魏鳳和與李尚福之後，中國連續第三個因涉貪而遭到調查的國防部長。

德國之聲報導，值得注意的是，董軍在去年獲任命後，一度被視為可能接替李尚福出任中共 中央軍委委員，但最終並未成功補位，當時便引發董軍在北京權力核心圈的地位不穩的質疑。

依近年來慣例，中國國防部長通常在軍委委員中排名第4，位居軍委主席及2名副主席之後，因此一直受到外界揣測。

中新社報導，董軍21日在寮國出席東協防長擴大會議，並且與日本防衛大臣中谷元會面，董軍對日本自衛隊在台灣和釣魚台列嶼的行動，表示關切。

此外在會議期間，董軍拒絕與美國國防部長奧斯丁會晤。北京方面稱，美方對此「負有全部責任」，批評五角大廈日前批准新一批對台軍售，其中首度包含了先進的地對空飛彈。

自習近平在2012年成為中共總書記並身兼中央軍委主席後，打擊軍隊內部腐敗就成為一項重要目標，多名軍中高級將領先後遭到懲處。

自2023年以來，至少有9名解放軍將領和少數國防工業高層被從國家立法機構中撤職。

其中，魏鳳和從2018年開始擔任國防部長並於2023年3月卸任，並在同年9月被中共中央軍委紀委監委會以「嚴重違紀違法」立案調查。

今年6月，中國官媒發布魏鳳和的調查結果報告，內容稱他「違規為他人謀取人事利益、利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪」，並稱魏鳳和「信仰坍塌」。

魏鳳和的繼任者李尚福則是因為長時間未公開露面，遭外界懷疑「落馬」，隨後路透引述知情人士消息報導稱，李尚福正在接受軍委紀律檢查委員會的調查，且內容涉及軍事裝備採購中的腐敗案。

去年10月，北京才公開李尚福被免職的消息，並在今年6月由官媒發出調查報告，內容與魏鳳和相同，除了涉嫌受賄罪之外，也被指控「為謀取不正當利益送給他人錢款」，涉嫌行賄。