我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州州長連發四道反中令 專家：反中是制勝政治策略

金馬終身成就紀念獎 李安獻獎鄭佩佩 憶她餵戲章子怡

黃仁勳獲香港科大榮譽博士：機械人時代即將來臨

記者陳湘瑾／即時報導
輝達執行長黃仁勳獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士。路透
輝達執行長黃仁勳獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日獲香港科技大學頒授工程學榮譽博士，他在致詞時表示，輝達在創造第一個GPU的25年後，重新發明運算並引發新的工業革命，「一個行業正在被重塑，新的行業正被創造。」他也表示，人工智慧（AI）開啟一個新的運算時代，將影響每個科學領域及每個行業。AI無疑是這個時代最重要的技術，而且可能是有史以來最重要的技術。

香港經濟日報報導，黃仁勳在致辭時表示，AI正在徹底改變科學，人工智慧和機器學習已經融入幾乎每個科學領域，AI正以不同方法協助社會，包括以令人難以置信的規模分析數據、加速模擬、即時控制實驗、建立預測模型，從而徹底改變從藥物發現、基因組學以致氣候科學等領域。

黃仁勳指出，利用AI，大家得以建構過去難以想像的規模研究物理系統，而且其帶來的變革性影響已得到認可，但目前僅處於初始階段。全球企業都爭取利用AI加速創新並提高生產力，相信很快便會看到企業讓AI代理與不同團隊一起工作，涵蓋市場推廣、銷售、供應鏈、晶片設計和軟件開發等。

黃仁勳續指，由於物理AI的新突破，機械人的投資正迅速增加，正如認知智慧、基礎模型快速快展一樣，物理智慧的基礎模型快速發展，相信機械人時代即將來臨，AI正在改變每個行業，一個像發電廠一樣生產和產生AI的新行業將會出現。

據第一財經報導，黃仁勳也在致辭時談及與中國的關係。他表示輝達25年前到中國，於香港、上海浦東、北京、深圳的研究中心已經有很多香港科技大學校友、長期工作夥伴參與建設輝達的事業，並幫助建立中國科技生態，「從一開始，我們就有幸見證中國令人驚嘆的科技產業的形成。」

黃仁勳今年1月曾到中國看望北京、上海、深圳辦公室的員工並參加公司年會。此次除了參加香港科技大學學位頒授典禮，他在中國可能還有其他安排。美國國家工程院外籍院士沈向洋22日透露黃仁勳參加香港科技大學學位頒授典禮的安排，並表示他準備現在與黃仁勳探討一些關於技術、領導力和創業的事，特別是關於算力增長的展望。

AI 黃仁勳 香港

上一則

浙江服裝廠直播甩賣 7萬件兒童羽絨服 絨子含量竟是0%

延伸閱讀

輝達財報法說會未提三星 黃仁勳：正儘速認證三星AI記憶晶片

輝達財報法說會未提三星 黃仁勳：正儘速認證三星AI記憶晶片
梁朝偉合影黃仁勳 劉嘉玲鼓掌高喊「恭喜梁博士」

梁朝偉合影黃仁勳 劉嘉玲鼓掌高喊「恭喜梁博士」
Nvidia黃仁勳同框梁朝偉 獲香港科大榮譽博士 稱AI重設世界

Nvidia黃仁勳同框梁朝偉 獲香港科大榮譽博士 稱AI重設世界
黃仁勳23日現身香港 領取科大榮譽博士學位、發表演講

黃仁勳23日現身香港 領取科大榮譽博士學位、發表演講

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50
無錫工藝職業技術學院發生砍人案件，多人被斬倒地。圖為事後校道上有兩人躺在地面待援。（視頻截圖）

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

2024-11-17 09:53
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30

超人氣

更多 >
薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識
胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好

胡歌重傷時不離不棄 曾出家女星爆新戀情網叫好
華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問

華裔前國務院資深官員黃之瀚 獲川普任命為副國家安全顧問
薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行
薄瓜瓜、許惠瑜喜宴明登場 南園：說不出來的超現實感

薄瓜瓜、許惠瑜喜宴明登場 南園：說不出來的超現實感