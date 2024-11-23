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1天3起 佛山、揚州、遼陽再爆衝撞行人事件 網疑封鎖消息

中國新聞組／北京23日電
網傳視頻中，遼寧省遼陽市燈塔市佟二堡海寧皮革城大門口疑似發生車撞行人事件，現場有行人倒地，還有人滿臉是血被抬上擔架。（取材自X平台）
網傳視頻中，遼寧省遼陽市燈塔市佟二堡海寧皮革城大門口疑似發生車撞行人事件，現場有行人倒地，還有人滿臉是血被抬上擔架。（取材自X平台）

中國又傳惡意開車隨機撞死人事件？據網傳視頻，廣東佛山、遼寧遼陽（中圖）、江蘇揚州昨晚都發生疑似駕駛開車故意撞人事件，視頻中有救護車，有人疑被撞「爆頭」倒地不起，血流滿地，有目擊者在一旁稱「肯定無了（去世了）」。由於三起事件都尚未見官方通報，有網民質疑官方刻意封鎖消息，目前傷亡不明。

據「李老師不是你老師」等X平台帳號所發布視頻及消息稱，昨天早上在佛山市禪城區石灣鎮富凱國際公館附近一處路口，一輛深色轎車突然闖紅燈，衝到對面斑馬線後將騎電動單車的人撞倒，隨後不僅沒有減速，反而繼續高速衝撞行人和車輛，直到在環湖小學路口撞到一部凌志後疑因毀損嚴重拋錨才停下，沒多久警方到場處理。

視頻中，有目擊者稱，看到一名被撞的行人被「爆頭」，滿地血，「肯定無了（去世了）」。另有網民留言指出，此事發生在早上7時45分左右，正是上班上學人潮最多時，肇事車「撞了以後，還繼續往前開」，質疑駕駛是「故意衝撞」。目前尚未看到佛山官方相關通報，傷亡人數不明。

同樣在昨天，一段視頻顯示，東北遼寧省遼陽市燈塔市佟二堡海寧皮革城大門口疑似也發生一起車撞行人事件，也未見官方通報。

視頻顯示，在皮革城大門外路上停著一輛白色轎車，車頭已經撞碎，車頭前方、下方及車後幾十米範圍內可見多名行人倒地不起。有網民留言稱，現場道路寬闊，肇事車輛卻在皮革城大門外撞倒多人，疑似又是一起故意撞人事件。

昨天晚上約9時，揚州也傳出多段視頻顯示，該市萬達力寶廣場也發生車撞行人事件。視頻中，事故現場綿延數百米，大量警車和公安在場，有車主經過拍攝被警方出手阻攔遮擋並說「別拍了、別拍了」。金陽光購物廣場大門外斑馬線附近可見多名行人倒地不起，有人倒在血泊裡，現場有救護車正在處置。是否為惡意衝撞事件，目前也尚未見官方通報。

疑似衝撞事件在網上引發恐慌，有一些外籍人士留言稱近期要前往中國，若這些連續惡意撞人事件屬實，讓他覺得「有點怕，想不去了」；還有網民嘲諷中國外交部發言人日前所說「中國是最安全國家」，「安全到這種事件以前一周發生一次，現在一天就三次」，並質疑三起事件都未見官方通報是被刻意封鎖「維穩」。

網傳視頻中，11月22日晚，揚州萬達力寶廣場發生疑似發生衝撞行人事件。（取材自X...
網傳視頻中，11月22日晚，揚州萬達力寶廣場發生疑似發生衝撞行人事件。（取材自X平台）

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