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日赴中免簽入境30天 日相：國民交流是兩國關係基礎

中央社東京22日專電
日本首相石破茂。(路透)
日本首相石破茂。(路透)

中國今天宣布對持日本等9國護照者入境試行30天免簽，日本首相石破茂對此表示，日本之前多次向中國提出希望儘早恢復入境免簽，通過各種層級進行溝通，「日中關係的基礎，最重要在於兩國國民之間的交流。」

中國外交部發言人林劍下午宣布，自今年11月30日至明年12月31日止，對持日本、愛沙尼亞、拉脫維亞等9國護照者入境試行30天內免簽政策。同時，先前實施入境免簽的29國，免簽期限也自11月30日起從15天延至30天。

中國過去允許日本公民可以在15天內的短期入境免簽，但受到疫情影響暫停實施。直到今天之前的近一段時間，中國陸續對持歐洲多國及韓國護照者單方面開放短期免簽，卻一直沒有對日本開放，引起外界揣測。

儘管日本經濟界多次呼籲希望恢復免簽，但中國政府要求日本對中國公民實施同等的免簽待遇，以實現「互惠原則」。根據日中關係相關人士，日本方面不同意讓中國人免簽入境日本，使得恢復免簽的談判一度陷入僵局。

中國國家主席習近平與日本首相石破茂日前出席亞太經濟合作會議（APEC）利馬峰會時，曾舉行首次雙邊會談，確認將推動擴大中日共同利益的「戰略性互惠關係」。日本外務省官員表示，這是「兩國關係正在恢復正常化的正面訊息。」

產經新聞報導，石破茂晚間在首相官邸受訪時表示，「今後日中關係的基礎，最重要在於兩國國民的交流，期待通過免簽，讓兩國的交流更加頻繁、深化。」此外，日本政府也計劃重新檢視中國公民申請赴日簽證的相關程序。

然而，中國廣東省深圳日前才發生日本人學校男童遭到刺殺事件，加上中國當局以間諜罪名拘押日本公民，引發日本對於前往中國旅遊的憂心。對此，日本政府相關人士預測，「雖然恢復免簽措施，但是除了商務目的之外，預料前往中國的人數可能不會出現顯著增加。」

日本 石破茂 疫情

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