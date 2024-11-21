應對川普關稅戰 中國發布促外貿穩增長通知

川普贏得美國總統大選後，中國商務部指出要指導和幫助企業積極應對國外不合理貿易限制措施。圖為今年夏天在大連舉行的一場國際經濟會議現場。新華社

川普贏得美國總統大選後，中國商務部 今天發布「關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知」，指出要指導和幫助企業積極應對國外不合理貿易限制措施，為出口營造良好外部環境。

川普（Donald Trump）在競選期間曾說將對自中國進口的商品徵收60%或更高的關稅，同時也對其他國家商品徵收10%的關稅。

中國商務部今天發布「關於印發促進外貿穩定增長若干政策措施的通知」（下稱「通知」），內容共有9條。當中提到，要支持企業開拓多元市場，鼓勵保險公司加大對專精特新「小巨人」、「隱形冠軍」等企業的承保支持力度。

通知要求，中國進出口銀行要加強外貿領域信貸投放，更好適應不同類型外貿企業融資 需求。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則，對中小微外貿企業加大融資支持力度。

通知也提到，要優化跨境貿易結算。鼓勵金融機構為外貿企業提供更多匯率 風險管理產品，幫助企業提升匯率風險管理水平。促進跨境電商發展，支持有條件的地方探索建設跨境電商服務平台，為企業提供海外法務、稅務資源等對接服務。

通知也提到，要支持特色農產品等商品出口，支持關鍵設備、能源資源等產品進口。完善再生銅鋁原料等產品進口政策，擴大再生資源進口。

通知說，推動綠色貿易、邊民互市貿易、保稅維修創新發展。吸引和便利商務人員跨境往來，穩妥推進與更多國家商簽互免簽證協定，有序擴大到訪中國單方面免簽政策適用國家範圍，擴大過境免簽政策實施區域、延長可停留時間。支持重點貿易夥伴商務人員到訪中國。

通知表示，要提升外貿海運保障能力，加強外貿企業用工服務。支持外貿企業與航運企業加強戰略合作。將重點外貿企業納入企業用工服務保障範圍。