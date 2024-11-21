我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挑戰6步驟省錢術 建立2025健康財務基礎

楊双子「臺灣漫遊錄」 台首本獲美國國家圖書獎作品

嚴重暴力犯罪頻傳 中最高檢：從重從嚴從快懲治

記者陳湘瑾／即時報導
中國最高檢專家諮詢委員和專家學者代表20日參加中國全國檢察機關刑事檢察工作會議。（圖／取自中國最高人民檢察院微信公眾號）
中國最高檢專家諮詢委員和專家學者代表20日參加中國全國檢察機關刑事檢察工作會議。（圖／取自中國最高人民檢察院微信公眾號）

中國近期發生多起重大傷人事件，中國全國檢察機關刑事檢察工作會議20日在福建福州召開，會議提出，要全面履行刑事檢察職能，依法嚴厲打擊危害國家安全、危害社會秩序等方面犯罪，維護國家長治久安。中國最高檢要求，要依法從重從嚴從快懲治嚴重暴力犯罪、重大惡性犯罪。

中國最高人民檢察院黨組書記、檢察長應勇在會議上表示，要充分發揮職能作用，依法懲治和預防犯罪，為推進中國式現代化提供有力法治保障。要全面貫徹總體國家安全觀，把維護國家政治安全擺在更加突出的位置，依法嚴厲打擊危害國家安全犯罪，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。

根據新華社報導，20日在福州舉行的全國檢察機關刑事檢察工作會議上，中國最高檢指出，要健全掃黑除惡常態化機制，打早打小、露頭就打；要推動網路綜合治理，依法懲治電信網絡詐騙、網絡謠言、網絡賭博和網絡暴力等。對於拐賣婦女兒童、養老詐騙、醫保詐騙、侵犯公民個人資訊等也要突出整治。

中國最高檢提出，要依法從嚴懲治侵權假冒、危害稅收徵管等經濟犯罪，持續做實對各類經營主體一視同仁對待、依法平等保護，對侵犯各種所有制經濟產權和合法利益的行為實行同責同罪同罰。關於知識產權綜合司法保護和打擊洗錢、財務造假、非法集資、操縱市場等金融犯罪，最高檢也作出相應部署。

在依法懲治腐敗犯罪方面，要推進執紀執法和刑事司法銜接，健全監檢互相配合、互相制約機制，完善職務犯罪大要案辦理工作機制，積極參與重點領域腐敗問題治理。堅持受賄行賄一起查，加大行賄犯罪懲治力度。配合健全追逃防逃追贓機制，依法積極適用違法所得沒收程序和缺席審判程序。

對於未成年人權益保護和犯罪防治，中國最高檢提出要堅持「零容忍」，依法嚴厲打擊侵害未成年人犯罪，同時也要高度重視未成年人犯罪的預防和治理，加強對涉罪未成年人的依法懲治，協同健全罪錯未成年人分級干預矯治機制。對低齡未成年人嚴重暴力犯罪，符合法定條件的，也要依法核准追訴。

暴力犯罪 醫保

上一則

移交763人 中國稱緬北規模化電詐園區全部剷除

下一則

應對川普關稅戰 中國發布促外貿穩增長通知

延伸閱讀

這國總統支持度剩3%創低 挨酸「全球最不受歡迎」

這國總統支持度剩3%創低 挨酸「全球最不受歡迎」
印度首富阿達尼涉行賄卻誤導美國投資人 遭美檢方起訴

印度首富阿達尼涉行賄卻誤導美國投資人 遭美檢方起訴
無差別殺人頻發 中國最高檢：危害校園安全零容忍

無差別殺人頻發 中國最高檢：危害校園安全零容忍
鄭文燦涉貪案 台塑前執行副總認行賄 指鄭拿錢不辦事

鄭文燦涉貪案 台塑前執行副總認行賄 指鄭拿錢不辦事

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50
薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

2024-11-15 00:50

超人氣

更多 >
12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩

宋仲基官宣：我遇見了另一個可愛的女孩