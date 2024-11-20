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再插旗美後院 中將在尼國建深水港 比秘魯錢凱港更近

中央社／瓜地馬拉市20日專電
中國將在尼加拉瓜建深水港，再插旗美後院，比秘魯錢凱港更近。中國國家主席習近平11月14日曾與秘魯總統博魯阿爾特在利馬總統府以視訊方式共同出席錢凱港開港儀式。（取材自央視新聞）
中國將在尼加拉瓜建深水港，再插旗美後院，比秘魯錢凱港更近。中國國家主席習近平11月14日曾與秘魯總統博魯阿爾特在利馬總統府以視訊方式共同出席錢凱港開港儀式。（取材自央視新聞）

繼秘魯錢凱港後，中國和尼加拉瓜政府簽署協議，計畫在尼加拉瓜東部，靠近加勒比海沿岸興建一座深水港，位置距離美國更近，形同在後院插旗。

負責深水港興建是中國國營機械工業集團（SINOMACH）旗下的「中工國際工程公司（CAMC），該公司主要業務就是替中國政府，在海外承包國際工程、國內外貿易和投資

尼加拉瓜獨裁總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）則是指派他的兒子負責合約項目，但雙方都沒有透露具體細節。

瓜地馬拉媒體時報（La Hora）及多家中美洲媒體報導，尼加拉瓜18號正在首都馬納瓜舉行中國-拉丁美洲-加勒比海商業峰會（Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe）。現場有來自超過250名中國企業，以及70名拉丁美洲國家的代表參加，中瓜雙方在峰會上簽署合作協議。

該協議計畫興建的深水港地點位於尼加拉瓜東部，南加勒比海岸自治區的首府「藍田」（Bluefields）。該地處於同名的「藍田灣」內。尼加拉瓜政府十年前就提出藍田港的計劃，2018 年也與荷蘭工程公司簽署合約研究開發，預計2020年底完工。但不久後就因為缺乏資金，停止施工至今。

繼南美洲秘魯的錢凱港後，中國更尋求在加勒比地區立足，拓展勢力範圍。也因此選擇在中美洲合作最密切的尼加拉瓜，再建深水港。從地理位置上看，錢凱港（Chancay）位於南美西部靠太平洋，而未來興建的藍田港，位於中美洲東部靠加勒比海，一南一北，一東一西，反制美國勢力的戰略意圖十分明顯。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉同時在峰會上，展示一張未來尼加拉瓜計畫興建跨洲運河的地圖，運河路線全長約445公里，最寬近500公尺，深度27公尺，穿越整個尼加拉瓜，連通太平洋和加勒比海。奧蒂嘉推銷運河的對象，當然是針對出席峰會的中國企業。

不過2013年尼加拉瓜曾和中國建商，合作開闢跨洲的「尼加拉瓜運河」，號稱將取代巴拿馬運河的地位。「尼加拉瓜運河」計畫斥資500億美元，尼國政府還給了該建商長達100年的特許權，結果十年來不僅沒動過工，最後根本是中國投資人，被詐騙數百億人民幣的一場騙局。建商捲款潛逃人間蒸發，「尼加拉瓜運河」也成淪為國際笑話。

尼加拉瓜 投資 南加

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