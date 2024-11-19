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珠海航展3D掃描解放軍裝備「背包間諜男」遭帶走調查

中國新聞組／即時報導
珠海航展期間，一名男子持疑似3D掃描儀對解放軍裝備進行掃描，後遭帶走調查。（圖／取自微博）
珠海航展期間，一名男子持疑似3D掃描儀對解放軍裝備進行掃描，後遭帶走調查。（圖／取自微博）

甫於上周落幕的珠海航展，展出解放軍多款新式裝備，受到外界高度關注。但近日卻傳出，航展期間有一名男子使用疑似Artec Leo無線3D掃描儀，違規跨越警戒線，近距離對解放軍「東風猛士122車載榴彈炮自動裝彈機」等裝備進行掃描。瀟湘晨報稱，「背包間諜男」後已後被帶走調查。

大陸媒體和多位網友指出，珠海航展公眾日期間，這名身分可疑男子翻越圍欄，對解放軍裝備細節逐一進行掃描建模。有網友稱，男子使用的是Artec Leo無線3D掃描儀，可全自動建模，測繪精度可達0.1mm。還有網友指稱，這名男子的背包為「天線包」。

據稱，Artec Leo掃描儀應用範圍廣泛，售價約在3萬4,800美元左右。因價格不菲，通常用於專業機構或實驗室。

有網友表示，這名男子當天徑直走向大陸國產陸地裝備展示區，無視警戒線和「請勿入內」的標示，翻越圍欄後進入禁區。

男子在靠近展出的解放軍「東風猛士122車載榴彈炮自動裝彈機」後，就從包中取出疑似Artec Leo無線3D掃描儀的手持裝置，開始對準火炮的各個部位進行仔細掃描。

與此同時，男子背包上伸出的天線狀物體，似乎正在即時傳輸掃描所獲取的數據。

現場安保人員在察覺到該男子的異常舉動後，立即上前制止並詢問其身分，但該男子始終保持沈默，這名男子最後遭工作人員帶走調查。

解放軍 間諜

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