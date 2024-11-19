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香港重判泛民派美英澳歐譴責 多國議員籲釋放黎智英

中央社倫敦19日綜合外電報導
蘋果日報創辦人黎智英。（美聯社）
蘋果日報創辦人黎智英。（美聯社）

香港45位泛民主派人士今天被判重刑，美國、英國、澳洲及歐盟外交高階官員紛紛發聲譴責，同日世界各地多國議員也透過公開信呼籲，立即無條件釋放香港民主倡議人士黎智英

法新社報導，來自至少22國及歐洲議會（European Parliament）的議員及外交事務專家透過連署公開信，表達他們對76歲媒體大亨黎智英遭關押感到擔憂。

這封信寫道：「他的健康狀況正在惡化。他在香港戒備森嚴的監獄裡遭單獨監禁已快4年，這是不人道的。」連署者還稱對黎智英的指控為「捏造」。

針對黎智英的指控，主要攸關他創辦的熱門小報「蘋果日報」，這份現已停刊的報紙聲援支持民主的抗議活動，並批評北京領導階層。

連署信公開的同日，香港45位泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪名成立，今天全部被判入獄，這是香港國安法於2020年實施後，首宗同類及牽連最廣的官司。

美國駐港澳總領事館發言人今天表示，此案被告和平參與受到香港「基本法」保護的正常政治活動，卻受到嚴厲起訴和監禁，美國對此事予以強烈譴責。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共和黨籍主席史密斯（Chris Smith）說：「就在香港政府尋求美國投資的同一周，當局殘酷打壓言論自由、監禁民主倡議人士。中國共產黨是在要求美國金融機構資助它鎮壓香港…拜登（Joe Biden）政府必須制裁那些參與對香港47人及黎智英政治起訴的法官、警察和檢察官，而非投資（香港）。」

英國外交部主責印太事務的政務次官韋斯特（Catherine West）指出，中國在香港實施國安法已侵蝕港人權利及自由，今日的判決清楚顯示港府利用國安法，將政治異議定為非法。

澳洲外交部長黃英賢則表示，澳洲強烈反對中國和香港官方繼續廣泛實施國家安全立法。澳洲並呼籲中國停止壓制言論、集會、媒體和公民社會自由，並應廢除港區國安法。

歐洲聯盟（EU）外交事務及安全政策首席發言人史丹諾（Peter Stano）提到，今天的判決再次對香港的基本自由、民主參與及多元性做出空前打擊

香港 黎智英 澳洲

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