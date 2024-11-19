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不滿拼多多 鍾睒睒：對中國品牌和產業是一種巨大傷害

記者林宸誼／即時報導
中國瓶裝水巨頭農夫山泉董事長鍾睒睒。(取自新浪科技)
中國瓶裝水巨頭農夫山泉董事長鍾睒睒。(取自新浪科技)

中國瓶裝水巨頭農夫山泉董事長鍾睒睒，19日出席江西贛州出席活動表示，農夫山泉一直在提升價格體系。但他突然炮轟拼多多：「互聯網平台讓價格體系下降，尤其是拼多多這樣的價格體系，對大陸品牌，對大陸產業是一種巨大傷害」。

新浪科技報導，鍾睒睒強調，這不僅僅是劣幣驅逐良幣的行為，更是一種產業導向，「價格就是產業導向」。他指出，「這種價格導向，政府沒有干預，是失職的」。

中國直播成風，鍾睒睒卻說：「我永遠不會做直播帶貨，我認為那些企業是平原型的，我的企業是垂直的，我有根。」他還說：「我看不起直播帶貨的企業家，你可以做更有價值的東西。」但他坦言，自己70歲了，最擔心的是記憶力下降。

年初中國飲料生產商「娃哈哈」創辦人宗慶後病逝，中國網友悼念宗慶後的同時，也出現不少人拿娃哈哈與農夫山泉的飲料產品對比，指控農夫山泉包裝疑似包含日本元素，引發大批網友出征。更有網友指出，鍾睒睒的兒子持有美國護照，質疑鍾睒睒一家對中國的忠誠。一連串行動下，帶動娃哈哈的銷量激增，重創農夫山泉。

鍾睒睒指出，當前社會對商人提了太多要求，愛國這個招牌不分青紅皂白用，太傷人了。他還強調，自己的一分錢都沒出去（海外），都在境內。

上個月胡潤研究院發布的「2024胡潤百富榜」顯示，鍾睒睒以人民幣3,400億元（約469億美元）讓出坐了三年之久的首富位置，位列第二，財富較去年下降1,100億元（約152億美元），主要因為農夫山泉今年第2季業績增長放緩。

鍾睒睒 農夫山泉 拼多多

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