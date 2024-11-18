東北虎進村把黑龍江男子手臂被咬爛 當局：非必要不會擊斃

黑龍江勃利縣發生老虎進村傷人事件，監視器畫面顯示，這隻老虎還曾試圖闖入一戶人家的院子。（視頻截圖）

「東北虎撲人」、「東北虎一掌拍碎車窗」…野生東北虎闖入黑龍江村莊時有所聞，如今竟將一名65歲男子左手臂咬得血肉模糊。當地住戶監控視頻拍到老虎撞向柵欄後逃跑，居民人心惶惶，公安、林草局等相關部門緊急召開東北虎保護工作會議，出動大批人力搜索，範圍擴大到周圍100公里左右，暫未發現蹤跡。搜索人員將配置麻醉槍及彈藥等物資，但林草局表示，若非必要情況不會擊斃老虎。

綜合新黃河、現代快報等媒體報導，18日上午黑龍江七台河市勃利縣吉興鄉長太村發生老虎傷人事件，65歲的趙姓男子被老虎咬傷。他的兒子表示，當時父親突然被一頭體型似小牛的老虎撲倒，父親用手阻擋時，被咬得血肉模糊。原本一度傳出趙男手臂「可能保不住了」，但幸好男子左手只是骨折，沒有截肢風險。

當地居民家中的監控畫面也拍到老虎身影，18日早上6時許，這位民眾住家的院子外傳出動物低沉吼叫聲，隨後一個大型動物的黑影從門外閃過。一名男子告訴周圍的人：「來了一隻大老虎。」不久，一隻大型動物就從遠處衝過來，將柵欄門撞開，隨即逃跑。影片裡，不時伴有動物吼叫聲。

據了解，網傳視頻裡的人並非傷者，被襲擊的村民家裡養有牛羊，居住在村莊的西南角。事發時，他正在給家畜餵食，恰巧與衝著牛羊來的老虎偶遇，隨後遭到襲擊。

據目擊老虎的村民表示，該老虎體重預估在一、兩百公斤左右，吼叫聲恐怖嚇人，很遠都能聽到。當時他也被嚇壞了，幸運的是，老虎並未看到鐵門後的他。時隔沒多久，他就在微信 聊天群裡看到有人被老虎咬傷的消息，村幹部也在群裡通報老虎的行蹤，並提醒村民盡量不要外出。

另有媒體報導，長太村多名村民均表示聽說了此事，目前全都關門閉戶躲在家中。一村民稱，「群裡有通知，讓我們不要出門。我們這裡老虎並不常見，我也是頭一回聽說老虎進村了。」

黑龍江七台河市勃利縣吉興鄉長太村傳出老虎進村傷人事件，監視器畫面顯示，這隻老虎還曾試圖闖入一戶人家的院子。（取材自南方都市報）

有關單位獲報後，黑龍江省林草局召開東北虎保護工作緊急會議，加強衝突防範，確保人虎安全。會議指出，勃利縣作為東北虎種群非重點分布區，此次出現東北虎進入村屯傷人事件，需要引起格外重視並加強風險防範。

會議提出八條要求，其中包括制定人虎衝突應急預案，各地各單位要結合具體實際，制定務實、可行、有效的應急處置具體預案，要將相關工作落實到單位、落實到人頭，特別是麻醉槍及彈藥等物資要提前準備到位。

勃利縣委宣傳部門一名工作人員說：「我們接到的報告是吉興鄉有野生動物行蹤。相關部門已經到達現場，等調查核實了解清楚後，會發官方通報。」林草部門專家表示，非必要情況下不會擊斃老虎，除非牠正在傷人。