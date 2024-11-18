我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙露思暖心姊妹、心機對手 「珠簾玉幕」捧紅兩個美女配角

轉世喇嘛在美慶18歲生日 兼坐床典禮

東北虎進村把黑龍江男子手臂被咬爛 當局：非必要不會擊斃

中國新聞組／北京19日電
黑龍江勃利縣發生老虎進村傷人事件，監視器畫面顯示，這隻老虎還曾試圖闖入一戶人家的院子。（視頻截圖）
黑龍江勃利縣發生老虎進村傷人事件，監視器畫面顯示，這隻老虎還曾試圖闖入一戶人家的院子。（視頻截圖）

「東北虎撲人」、「東北虎一掌拍碎車窗」…野生東北虎闖入黑龍江村莊時有所聞，如今竟將一名65歲男子左手臂咬得血肉模糊。當地住戶監控視頻拍到老虎撞向柵欄後逃跑，居民人心惶惶，公安、林草局等相關部門緊急召開東北虎保護工作會議，出動大批人力搜索，範圍擴大到周圍100公里左右，暫未發現蹤跡。搜索人員將配置麻醉槍及彈藥等物資，但林草局表示，若非必要情況不會擊斃老虎。

綜合新黃河、現代快報等媒體報導，18日上午黑龍江七台河市勃利縣吉興鄉長太村發生老虎傷人事件，65歲的趙姓男子被老虎咬傷。他的兒子表示，當時父親突然被一頭體型似小牛的老虎撲倒，父親用手阻擋時，被咬得血肉模糊。原本一度傳出趙男手臂「可能保不住了」，但幸好男子左手只是骨折，沒有截肢風險。

當地居民家中的監控畫面也拍到老虎身影，18日早上6時許，這位民眾住家的院子外傳出動物低沉吼叫聲，隨後一個大型動物的黑影從門外閃過。一名男子告訴周圍的人：「來了一隻大老虎。」不久，一隻大型動物就從遠處衝過來，將柵欄門撞開，隨即逃跑。影片裡，不時伴有動物吼叫聲。

據了解，網傳視頻裡的人並非傷者，被襲擊的村民家裡養有牛羊，居住在村莊的西南角。事發時，他正在給家畜餵食，恰巧與衝著牛羊來的老虎偶遇，隨後遭到襲擊。

據目擊老虎的村民表示，該老虎體重預估在一、兩百公斤左右，吼叫聲恐怖嚇人，很遠都能聽到。當時他也被嚇壞了，幸運的是，老虎並未看到鐵門後的他。時隔沒多久，他就在微信聊天群裡看到有人被老虎咬傷的消息，村幹部也在群裡通報老虎的行蹤，並提醒村民盡量不要外出。

另有媒體報導，長太村多名村民均表示聽說了此事，目前全都關門閉戶躲在家中。一村民稱，「群裡有通知，讓我們不要出門。我們這裡老虎並不常見，我也是頭一回聽說老虎進村了。」

黑龍江七台河市勃利縣吉興鄉長太村傳出老虎進村傷人事件，監視器畫面顯示，這隻老虎還...
黑龍江七台河市勃利縣吉興鄉長太村傳出老虎進村傷人事件，監視器畫面顯示，這隻老虎還曾試圖闖入一戶人家的院子。（取材自南方都市報）

有關單位獲報後，黑龍江省林草局召開東北虎保護工作緊急會議，加強衝突防範，確保人虎安全。會議指出，勃利縣作為東北虎種群非重點分布區，此次出現東北虎進入村屯傷人事件，需要引起格外重視並加強風險防範。

會議提出八條要求，其中包括制定人虎衝突應急預案，各地各單位要結合具體實際，制定務實、可行、有效的應急處置具體預案，要將相關工作落實到單位、落實到人頭，特別是麻醉槍及彈藥等物資要提前準備到位。

勃利縣委宣傳部門一名工作人員說：「我們接到的報告是吉興鄉有野生動物行蹤。相關部門已經到達現場，等調查核實了解清楚後，會發官方通報。」林草部門專家表示，非必要情況下不會擊斃老虎，除非牠正在傷人。

微信

上一則

江蘇職校殺人案 一補習班招生稱學歷重要挨轟

延伸閱讀

黑龍江老虎傷人 被咬大爺當時在餵牛 至今「嚇到不敢出門」

黑龍江老虎傷人 被咬大爺當時在餵牛 至今「嚇到不敢出門」
中國黑龍江傳老虎進村咬傷人 家屬：手臂恐保不住了

中國黑龍江傳老虎進村咬傷人 家屬：手臂恐保不住了
以色列發動空襲 聲稱又擊斃真主黨高階指揮官

以色列發動空襲 聲稱又擊斃真主黨高階指揮官
以色列稱擊斃真主黨火箭部隊指揮官 抓獲資深特工

以色列稱擊斃真主黨火箭部隊指揮官 抓獲資深特工

熱門新聞

薄瓜瓜2012年出席哈佛大學畢業典禮。(路透資料照)

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

2024-11-15 12:09
珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
在各方協助下，美籍婦人西亞克斯找到中國失散親人的後代；圖為她拿著父親和同父異母姊姊石群葉的照片。(取材自紅星新聞)

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

2024-11-16 07:30
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。(取材自微博)

8死17傷 江蘇技校畢業生控學校不給畢業證 返校無差別殺人

2024-11-16 19:50

超人氣

更多 >
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
冰箱冷藏奶油硬梆梆 小訣竅「只要1分鐘」變常溫馬上切

冰箱冷藏奶油硬梆梆 小訣竅「只要1分鐘」變常溫馬上切
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡

紐約法拉盛男子當街捧大把現金 向15歲少年求歡