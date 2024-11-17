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3度當東道主 習近平：中國將主辦2026年APEC峰會

12強賽／中華隊晉級4強前進東京 寫32年未見紀錄

第3次當東道主 習近平宣布：中國將主辦2026年APEC峰會

記者謝守真／即時報導
中國國家主席習近平當地時間16日在秘魯利馬出席亞太經合組織（APEC）第31次領導人非正式會議，並於會議上宣布中國將擔任亞太經合組織2026年東道主，期待同各方一道「深化亞太合作，造福亞太人民」。（美聯社）
中國國家主席習近平當地時間16日在秘魯利馬出席亞太經合組織（APEC）第31次領導人非正式會議，並於會議上宣布中國將擔任亞太經合組織2026年東道主，期待同各方一道「深化亞太合作，造福亞太人民」。（美聯社）

中國國家主席習近平當地時間16日在秘魯利馬出席亞太經合組織（APEC）第31次領導人非正式會議。習近平在會議上宣布中國將擔任亞太經合組織2026年東道主，期待同各方一道「深化亞太合作，造福亞太人民」。

中國外交部隨即表示，APEC是亞太地區重要經濟合作機制，中國主動申辦2026年APEC峰會，並獲得成員歡迎和本次峰會領袖會議核可。

據中國外交部發言人辦公室微信公眾號消息，針對有媒體報導，中國申請擔任2026年APEC東道主，已獲得各方支持，並在今年APEC領導人會議上核可。11月17日凌晨1時46分，中國外交部發言人辦公室發出新聞稿指，APEC是亞太地區重要經濟合作機制。中國從促進亞太合作大局出發，主動擔當作為，提出申辦2026年APEC會議，獲得APEC成員歡迎和本次APEC領導人會議核可。

新聞稿續稱，中國一貫重視亞太合作，曾於2001年及2014年主辦APEC會議。2026年中方將第三次擔任APEC東道主。中方願就2026年辦會事宜同各方加強溝通合作，共同落實2040年布特拉加亞願景，推動亞太共同體和亞太自貿區建設，打造各領域務實合作成果，為亞太和世界經濟增長注入新動力。

另，據中國央視新聞報導指，中國國家主席習近平於秘魯當地時間16日在亞太經濟合作會議（APEC）峰會上宣布，中國將擔任2026年APEC東道主，「期待同各方一道深化亞太合作，造福亞太人民」。而這也代表大陸成為2026年APEC峰會及相關會議的主辦國。

新華社提到，習近平在致辭中指，過去幾十年來，亞太經合組織帶動亞太地區實現大發展、大繁榮、大融通，助推亞太成為全球經濟最具活力板塊和主要增長引擎。當前，世界百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，世界開放指數不斷下滑，亞太合作也面臨地緣政治、單邊主義和保護主義上升等挑戰。站在歷史的十字路口，亞太各國肩負更大責任。

同時，習近平向與會領導人呼籲要團結協作，勇於擔當，全面落實2040年布特拉加亞願景（APEC Putrajaya Vision 2040），推動構建亞太命運共同體，努力開創亞太發展新時代。而習近平對此提出三點建議：一是構建開放融通的亞太合作格局；二是培育綠色創新的亞太增長動能；三是樹牢普惠包容的亞太發展理念。

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