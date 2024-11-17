江蘇砍人案稱「報復社會」 當局：加強對困境人員幫扶

16日晚，江蘇無錫一名21歲男子闖入校園針對人群攻擊造成8死17傷。圖為宿舍內的學生害怕遭砍，躲在寢室內並用桌椅擋住門口。（圖／取自微博）

廣東珠海市香洲區體育中心11日發生35人死亡的駕車衝撞事件，時隔不到一周時間，中國就再傳重大傷人事件。無錫工藝職業技術學院16日晚間發生持刀傷人案件，造成8死17傷。對此，江蘇省委書記信長星指示，要盡快查明案情，依法嚴懲兇手，同時全面細緻排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，並且在人員密集場所提高見警率。

據江蘇新聞微信 公眾號消息，17日上午，信長星主持召開全省視訊會議，聽取案件處置進度情況匯報，進一步部署相關工作。信長星表示，在珠海駕車衝撞行人案件發生不久，該省發生如此慘痛案件，性質惡劣、影響惡劣，令人十分痛心，必須深刻反思、深刻警醒、深刻汲取教訓。要調集專家力量全力救治傷員，精準施治、精心護理，盡最大努力挽救生命，努力讓受傷者早日康復。

信長星續指，要悉心耐心做好傷亡及家屬安撫善後工作，對他們進行情緒疏導、心理撫慰，幫助解決實際困難。要加速案件調查進度，盡快查明案情，依法嚴懲兇手，有效震懾犯罪、安定人心。要及時發布權威訊息，回應社會關切。

影片來源：聯合新聞網

信長星強調，公共安全是最基本的民生。要認真學習貫徹中共 總書記習近平 對珠海駕車衝撞行人案件的重要指示精神和中共中央領導批示要求，從思想高度警覺，從工作舉一反三，補短板、強弱項、堵漏洞，更大力度統籌發展和安全。「要全面細緻排查化解各類矛盾風險，加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，形成從排查、發現到化解的工作閉環，最大限度地把矛盾和問題化解在基層、處置在源頭。」

同時，信長星還說，要強化校園安全管理，加強人員密集場所等重點部位巡控，提高警示率、管事率、震懾力。各級各部門各單位要堅持守土有責、守土盡責，密切配合、高效聯動，以「時時放心不下」的責任感，把每一個領域、每一個環節的工作都抓緊抓實抓到位，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

據央視新聞報導，江蘇無錫宜興市公安局通報，「16日18時30分許，宜興『無錫工藝職業技術學院』發生一起持刀傷人案件，共造成8人死亡、17人受傷，犯罪嫌疑人被當場抓獲」。