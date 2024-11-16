廣東省委談珠海案：全面加強社會防控 嚴防惡性案件

珠海衝撞事件現場，民眾捧著一把悼念花束。美聯社

中共 廣東省委常委會今天針對珠海衝撞事件召開擴大會議指出，要依中央部署要求全面加強社會面治安防控，並加大警力投放，強化對人員密集場所的巡邏防控，且要深化矛盾糾紛排查化解，嚴防發生惡性案件和個人極端案事件。

南方都市報報導，這項會議是由廣東省委書記黃坤明主持，會中聽取有關負責官員關於珠海衝撞事件處置工作進展，以及全省維護社會穩定、抓好安全生產的工作情況匯報。

根據報導，會議除強調深入學習貫徹中共總書記習近平 對珠海衝撞事件的指示精神外，並指此案「給平安穩定大局造成嚴重影響」。因此要認真細緻抓好案件後續處置工作，並高質、高效推進案件偵辦，依法「嚴懲凶手，震懾犯罪、安定人心」。

會議指出，要舉一反三開展「風險源頭」治理，按照中央有關專項治理部署要求，全面加強社會面治安防控，有力推進「拉網式排查」打擊整治行動，加大警力投放，發動群防群治力量，強化對人員密集場所和重點部位的巡邏防控，提高「見警率、管事率、震懾力」，及時消除各類突出治安隱患，堅決打擊各類違法犯罪。

同時要深化矛盾糾紛排查化解，構建從排查、發現到化解的工作閉環，推動矛盾糾紛實質性化解，嚴防發生惡性案件和個人極端案事件；強化公共場所安全管理，堅持人防、物防、技防相結合，落實「人車分流」和「硬質隔離」，全面升級安全基礎設施配置，進一步築牢公共安全屏障。

會議強調，廣東全省各級黨委、政府要確實扛起「促一方發展、保一方平安」的「政治責任」，始終堅持以「高標準、嚴要求」抓好「防風險、保安全、護穩定」工作，層層壓實責任，緊盯關鍵部位、重點環節，堅決築牢「維護平安穩定大局」的堅固防線。