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已釀8死 中國再現隨機殺人 江蘇技校畢業生返校行凶

中央社北京17日電
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。圖為警方通報。(截取自宜興市公安局)
江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。圖為警方通報。(截取自宜興市公安局)

中國繼珠海汽車衝撞案後又爆發隨機傷人致死案。江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院徐姓畢業生疑因不滿未能拿到畢業證書及對實習報酬不滿，昨晚憤而回校持刀殺人。當地警方通報，目前已造成8人死亡、17人受傷，徐嫌則被當場逮捕。

根據通報，經初步調查，現年21歲的徐姓男嫌犯，今年本應自無錫工藝職業技術學院畢業，因考試不合格未能拿到畢業證書，且對實習報酬不滿，於是在16日晚間6時30分左右回到學校發洩行凶。

警方通報指出，徐嫌對自己的犯罪行為供認不諱，而目前全案的善後處置、傷患救治、案件偵辦等工作正在全力進行中。

無錫工藝職業技術學院發生這起喋血案件後，昨夜在中國網路上迅速流傳，引起眾多中國網友關注。在網路流傳的畫面中，至少有1人被刺殺後倒地不起，現場可見大量救護車及警車抵達。

另有疑似該校學生在網路上警告其他人，直指自己的室友已經被捅，「那個人（指徐嫌）看見人就捅，你們都別出去」。

這一喋血案件在網路傳開後，有中國媒體隨即向當地派出所求證，值班員警當時回應，已派員前往現場查看，但因案件正在調查無法透露更多消息。當媒體詢問嫌犯下落時，該名員警則表示「放心好了」。

根據已知資訊，此案傷者已被送往宜興市人民醫院新院區急救，但傷勢目前並不清楚。

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