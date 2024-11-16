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珠海35死衝撞案 檢察院批准逮捕嫌疑人 最高判死刑

記者陳政錄／即時報導
廣東珠海11日晚間發生駕車故意衝撞行人事件後，不少當地民眾前往現場獻花致哀。（美聯社）
廣東珠海11日晚間發生駕車故意衝撞行人事件後，不少當地民眾前往現場獻花致哀。（美聯社）

就11日晚間，廣東珠海市香洲區體育中心發生35人死亡的駕車衝撞案，珠海檢察院16日以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，對犯罪嫌疑人樊某作出批准逮捕決定。根據中國刑法，以危險方法危害公共安全造成嚴重後果的，可處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

據央視新聞，今日，廣東省珠海市人民檢察院依法以涉嫌「以危險方法危害公共安全罪」，對珠海市公安局提請批准逮捕的珠海「11·11」駕車撞人案犯罪嫌疑人樊某，作出批准逮捕決定。報導稱，目前案件正在進一步偵查中。

11月11日晚間，正值中國兩年一度，展示航空航天實力的盛會—第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）開幕前夕，珠海市香洲區體育中心發生一起駕車衝撞行人案件，據珠海公安後續通報，該案造成35人死亡、43人重傷。

事件發生後，引發各界輿論譁然，中共總書記習近平、中國國務院總理李強做出指示和批示。習近平說，要快查明案情並依法嚴懲凶手，加強風險源頭防控。

據陸方通報稱，11日19時48分許，珠海市體育中心內發生一輛越野車故意撞人案件，嫌犯樊某（男，62歲）駕越野車強闖入市體育中心，連續衝撞正在體育中心內部鍛練（體能訓練）的市民。樊男逃逸時被警方追捕後，他在車上持刀意圖自殘，但被警方控制，其頸部嚴重受傷仍在救治中。

當時通報指出，警方初步查明， 樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。

根據中國《刑法》，以危險方法危害公共安全罪，是指故意使用放火、決水、爆炸、投放危險物質以外的危險方法危害公共安全的行為。因此，中國將以危險方法危害公共安全罪與放火、爆炸等罪並列規定在相同法條中，並且規定的相同的法定刑。

據中國《刑法》第一百一十五條，放火、決水、爆炸以及投放毒害性、放射性、傳染病病原體等物質或者以其他危險方法致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處十年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

習近平 國務院 李強

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