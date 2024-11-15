中共嚴密封鎖薄瓜瓜將在台結婚消息 中媒隻字未提

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）即將在台灣結婚的消息，在中國網路被嚴密封鎖。圖為2007年中共元老薄一波逝世後兩人合影。（路透資料照）

前中共 中央政治局委員薄熙來 之子薄瓜瓜即將在台灣結婚的消息今日披露以後，就受到高度關注，不過在中國網路輿論卻沒有什麼討論，關鍵原因在於中共官方對這一消息嚴密風控，而中國國台辦至目前也未對此做出任何回應。

據本報記者了解，15日下午開始，中國社群媒體微信 、微博等平台就陸續有公眾號、帳號發文轉載薄瓜瓜在台灣結婚的相關報導，但多則文章都在上傳後半個小時至一左右即被刪除，微信點進去會發現是「此內容因違規無法查看，接相關投訴，此內容違反『互聯網使用者公眾帳號信息服務管理規定』」。

此外，某間台灣電視台在微博的官方帳號，15日下午也刊出長篇文章「薄瓜瓜情定羅東博愛醫院第三代」，但文章也在約莫半小時後就被刪除。至於中國媒體，則皆率無報導，就連一向熱衷報導兩岸交流的涉台媒體，都未有隻字片語。

薄瓜瓜父母薄熙來、谷開來2013年、2012年分別因案服刑迄今，雖然「薄案」已過去10多年，但當下這些做法，凸顯中共仍然高度戒備、嚴密管控有關此事的輿論，力度之高，近似「發現一起，刪除一起」。據本報記者觀察，「存活」時間最長的文章，也不到兩個小時，甚至是15日發布有關於薄瓜瓜相關、但無關於他將成為台灣女婿的公眾號文章，也被刪除。

由於薄氏家族相當龐大、家庭成員眾多，對於如何看待薄瓜瓜的兩岸婚姻，以及「親友」是否有可能視訊觀禮？還有中國官方是否已有收到「家屬」前往台灣的申請、是否會放行等疑問，至截稿時，中國國台辦皆並未予以回應。

至於在海外社群平台「X」上，對此事則有不少簡體中文的貼文熱議，有人以「王子復仇記」形容，也有網友表示「願薄瓜瓜的身份，能為台灣的和平做貢獻」，更多網友則關注「女方如何見男方家長」，以及薄瓜瓜父母是否可能出席婚禮。