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駕車惡性撞人案件後 珠海要求做好婚姻矛盾化解

記者陳湘瑾／即時報導
廣東珠海11日晚間發生駕車故意衝撞行人事件後，不少當地民眾前往現場獻花致哀。（美聯社）
廣東珠海11日晚間發生駕車故意衝撞行人事件後，不少當地民眾前往現場獻花致哀。（美聯社）

廣東珠海11日晚間發生駕車故意衝撞行人事件，共造成35人死亡、43人受傷。珠海市13日兩次召開體育中心駕車衝撞行人案件處置工作指揮部會議，當中提到要加快案件調查進度，盡快查清案件真相和作案動機，更加深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土和房產物業等各類矛盾糾紛排查化解。並要抓好安全穩定各項工作，強化社會面治安防控。

根據珠海特區報微信公眾號，珠海市13日兩次召開體育中心駕車衝撞行人案件處置工作指揮部會議，並於當晚召開市委常委會會議，進一步研究做好傷員救治、安撫善後、案件處置、社會面隱患排查整治等工作。廣東省委常委、常務副省長張虎到會指導，珠海市委書記陳勇主持會議並講話。醫療救治組、案件調查組、善後工作組、信息發布組等專項工作組分別彙報工作進展。

會議指出，體育中心這起駕車衝撞行人案件發生後，中國國家主席習近平高度重視並作出重要指示，就全力救治傷員、依法嚴懲兇手、加強風險源頭防控、嚴防發生極端案件等提出明確要求。在中國中央、省工作組的指導下，全力做好傷員救治、安撫善後、案件處置等工作，切實保障人民群眾生命安全和社會穩定。

會議指出，要配合國家、省醫療專家團隊，「一患者一團隊」精準施治，密切監測病情發展，做好護理，用最好條件、盡最大努力守護傷者生命。做好家屬安撫善後工作，組織專業人員同步跟進，疏導情緒、撫慰心理，協調外地親屬探望住宿、老人孩童陪護、困難家庭臨時救助等事宜。

會議也指出，要加快案件調查進度，盡快查清案件真相和作案動機，全面收集固定證據，依法嚴懲兇手，實事求是發布案件資訊，及時回應群眾關切。要強化舉一反三、堅持問題導向，更加深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛排查化解，切實從源頭上加強風險防控。要毫不鬆懈抓好安全穩定各項工作，強化社會面治安防控，加強人員密集場所安全管理。

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