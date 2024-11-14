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蔡英文擬訪加拿大 中國外交部：反對台獨竄訪中國建交國

記者陳湘瑾／即時報導
前總統蔡英文計畫下周訪問加拿大，中國外交部發言人林劍14日在例行記者會上表達堅決反對。（歐新社）
前總統蔡英文計畫下周訪問加拿大，中國外交部發言人林劍14日在例行記者會上表達堅決反對。（歐新社）

路透14日報導，兩名外交消息人士透露，台前總統蔡英文正計畫下周訪問加拿大。對此，中國外交部發言人林劍14日主持例行記者會時回應，中方在台灣問題上的立場是一貫明確的，堅決反對任何台獨分子以任何名義「竄訪」中國的建交國，他強調「我們敦促有關國家恪守一個中國原則，以實際行動維護雙邊關係的政治基礎」。

加拿大外長趙美蘭（Mélanie Joly）今年7月18日至20日應中國外長王毅邀請訪中，這是她2021年10月上任後首次訪問中國，也是中加自2018年底因孟晚舟事件交惡後，加拿大外長首度訪中。

根據中國外交部網站，王毅7月19日與趙美蘭會見時表示，雙方應以客觀理性的認知看待對方，以求同存異的精神處理分歧，推動兩國關係改善，他還強調，台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容許外部干涉。

王毅強調，這些年中加關係經歷困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思，作為在亞太地區有重要影響的兩個大國，中加有著廣泛共同利益和互補優勢，維護發展雙邊關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。

趙美蘭當時結束訪中行程後接受加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）訪問時表示，在會見時她提出中國干預加拿大選舉、設立非法警察局和威脅僑民社區等問題，「我非常堅定且具體地提出這些問題，因為這些涉及到我們的國家利益。我明確表示我們不會容忍任何形式的對民主的干涉，對我們人民和政治家的威脅。」

趙美蘭當時也對中國在香港的鎮壓、對新疆維吾爾人和藏人的殘酷對待，以及對台灣的軍事威脅表達關切。對於王毅回應台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容許外部干涉，趙美蘭表示，「我不會詳細說明談話內容，他們的反應讓我驚訝嗎？不，因為這是典型反應。」

趙美蘭表示，她此次訪問中國就是為了就雙邊和全球問題展開對話，即使兩國在許多重大問題上仍相距甚遠，她也未邀請王毅訪問加拿大，兩國目前將增加高級官員的雙邊訪問。

加拿大 王毅 孟晚舟

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