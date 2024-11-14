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新華社記者採訪被打流血 網友熱議中國媒體處境

中央社台北14日電
新華社旗下記者被毆，右手受傷，引起大陸媒體關注，大陸記協強調將繼續密切關注事件進展，維護記者正當採訪合法權益。（圖／取自北京青年報）
新華社旗下記者被毆，右手受傷，引起大陸媒體關注，大陸記協強調將繼續密切關注事件進展，維護記者正當採訪合法權益。（圖／取自北京青年報）

中國官媒新華社「經濟參考報」兩名記者今天在安徽的高鐵施工現場調查採訪時遇襲，手機被搶，手部受傷流血。事件引發網友熱議「新華社記者都敢打？」當前中國新聞業和記者的處境再受關注。

綜合瀟湘晨報、新黃河等媒體報導，14日在安徽合新高鐵中鐵七局施工現場，新華社「經濟參考報」調查記者王文志、程子龍遇襲，除了記者手機被搶奪外，王文志右手受傷流血。

影片中，一名施工項目負責人面對記者「我們可以走嗎？」的質問，他說：「我逮到人（記者）了，我逮到現場了，我能讓你走嗎？」

經濟參考報下午回應稱，目前兩名記者暫時是安全的，報社已經將相關情況進行了上報。安徽定遠縣警方則表示，會依法依規對此事進行調查。

據貴州廣電旗下節目「百姓關注」，這則新聞發酵後，中鐵七局安全隱患排查舉報電話于姓負責人回應稱，「可能有點小摩擦」，現場指揮長前往事發轄區派出所處理此事。

經濟參考報12日刊發王文志、程子龍的調查報導，揭露了合新高鐵（合肥至新沂）多家施工單位為節省成本，建材以次充好，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，仿冒品的性能遠低於設計要求，存在安全隱患。

報導刊發當天，涉事的皖贛鐵路安徽有限責任公司表示，經初步核實，合新鐵路建設所用材料「彈性墊層」在使用前所有產品均履行了招標程序、出具了產品出廠合格證及第三方檢測報告。調查組已委託權威檢測機構對材料進行抽樣檢測，詳細核查正在進行中。

報導指出，遇襲事件發生在王文志、程子龍返回合肥進行追蹤報導期間。事發後，陸媒下午聯繫到程子龍，他表示正在派出所做筆錄，警方暫時不允許他們接聽電話。

這則新聞今天引發網友熱議，大部分的意見是：「新華社記者都敢打？」、「還有新聞理想的都出國了，鹽鹼地沒有記者」；也有人認為這說明了「為啥調查記者越來越少」。

還有網友認為，「小報記者被打也是打國家臉，不應該區分大報記者還是小報記者」；許多人嘆「好恐怖」，高鐵都敢以次充好。

中國前媒體人以「張3豐」之名在微信發文說，這兩名記者的工作是可敬的，今天中國這樣的「硬調查」已經不多。但是許多網友的反應是「新華社記者你們都敢打」，換作是其他媒體，有可能會被認為是在「搗亂」；「如果是BBC（英國廣播公司）的記者，歡呼的人會更多－－在河南，外媒記者採訪洪水也遭遇了圍攻」。

這篇文章認為，「新華社『經濟參考報』記者」和「新華社記者」其實不同，這點合肥高鐵施工現場的人也知道，「因為新華社記者不會跑到這裡來調查，他們出現，大概率會有領導陪同。所以，他們也就放心打了」。

「張3豐」表示，新聞同業還不如老實稱呼自己為記者，「就作為記者的身分挨打吧，忘掉新華社」，讓疼痛更真實一些，「這樣，真正的新聞也就誕生了」。

檢測 微信 洪水

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