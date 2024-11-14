我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約「堵車費」捲土重來 明年1月開收 降至9元

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

衝撞事件後 珠海全面排查「四無」「五失」群體

中央社台北14日電
圖為14日，導致35人死亡的汽車惡性撞人事件事發地珠海市體育中心。美聯社
圖為14日，導致35人死亡的汽車惡性撞人事件事發地珠海市體育中心。美聯社

廣東珠海汽車惡性衝撞人群事件對中國社會造成強烈震撼，由於嫌犯疑似因為婚姻糾紛而產生報復心理，珠海因此正對「四無」和「五失」群體展開「摸底排查」，防範類似事件再次發生。

所謂「四無」是指無配偶、無子女、無工作或穩定收入、無房產等資產的群體；「五失」指投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡及精神異常的人群。

珠海市體育中心11日發生汽車惡性撞人事件，造成35死43傷，震驚中國社會，中國媒體報導稱嫌犯有婚姻糾紛。中國國家主席習近平稱此案「性質極其惡劣」，指示各地方和有關部門要加強防控風險源頭，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件。

廣東省政府網站則通報，中共廣東省委書記黃坤明事發後召開視訊調度會和專題工作會，要求地方官員「扎實推進社會矛盾問題專項治理，深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛的排查化解」。

此外還要「注重加強對困境人員和困難群眾的救濟幫扶，全面強化重點人群管理服務和社會治安防控，嚴防極端事件發生」。

美國自由亞洲電台今天引述珠海居民報導，當地部分國企和居民社區已啟動摸底排查，對婚姻家庭、鄰里糾紛、司法案件糾紛以及政府機關、大型商場和娛樂場所的停車場進行安全排查。

據透露，珠海市各社區不僅加強了安保力量，還全面展開安全隱患排查工作。相關部門特別要求對社區內的特殊人群進行登記排查，重點關注被稱為「四無」和「五失」的群體。

社區工作人員和網格員透過入戶調查方式逐一登記在冊，以便進一步加強對這些群體的關注和管理。

當地政府發言人稱，珠海市正全力應對這次事件後續工作，承諾妥善處理傷亡人員善後事宜，並「進一步完善社會治安和防控體系」。

投資 習近平 中共

上一則

新華社記者調查鐵路工程弊案被打 中國記協再度發聲

下一則

新華社記者採訪被打流血 網友熱議中國媒體處境

延伸閱讀

珠海撞人案 中國最高檢：從重從嚴追究刑事責任

珠海撞人案 中國最高檢：從重從嚴追究刑事責任
屋崙市長盛桃遭罷免 政界、社區多人爭取該職

屋崙市長盛桃遭罷免 政界、社區多人爭取該職
華婦助迷途童回家 險被誤認誘拐

華婦助迷途童回家 險被誤認誘拐
珠海35死汽車撞人案 美德韓多國使館發文哀悼

珠海35死汽車撞人案 美德韓多國使館發文哀悼

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼