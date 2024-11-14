珠海撞人案 中國最高檢：從重從嚴追究刑事責任

中國最高人民法院院長張軍（中）近日到浙江調研，要求要做到公正司法定分止爭，把審判理念從重「結案」轉到同時更重「解紛」。（圖／取自中國最高檢官網）

中國廣東珠海日前的撞人案導致35死、43傷，震驚社會。在中共 高層作出指示後，中國「兩高」14日也對此發聲。中國最高檢表態，對類似重大惡性犯罪，要從重從嚴追究刑事責任，有力震懾犯罪。同時要扎實開展涉檢信訪和矛盾糾紛大起底大排查，加強風險隱患源頭防控。此外，中國最高人民法院院長張軍也強調，要做到公正司法定分止爭，把審判理念從重「結案」轉到同時更重「解紛」。

據中國最高人民檢察院官網消息，檢察長應勇14日率最高檢調研組，「圍繞履行檢察職能，促進社會矛盾糾紛防範化解，維護社會穩定等工作」，深入上海市調研。

應勇表示，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，造成重大人員傷亡，性質極其惡劣。檢察機關要依法履職，全力協同相關部門做好查清事實、依法懲處、善後處置、維護穩定等工作，切實保障人民群眾生命安全，維護社會大局穩定。「對類似重大惡性犯罪，要認真做好審查批捕、審查起訴工作，從重從嚴追究刑事責任，有力震懾犯罪」。

應勇並指出，要扎實開展涉檢信訪和矛盾糾紛大起底大排查，加強風險隱患源頭防控，「堅決防止因司法不規範、監督不到位等產生新的風險」。他還要求，「堅決防止檢察環節矛盾激化、上行、外溢」，要協同推動「社會治安整體防控體系」建設，他並提到，「要加強對極端案件的回溯分析，全面總結案事件反映出的司法辦案、社會治理問題，提出對策建議，促進提升司法水平，維護社會穩定」。

此外，據中國最高人民法院官網，11月12日至14日最高人民法院黨組書記、院長張軍率調研組在「楓橋經驗」誕生地的浙江法院調研。

張軍提出四方面要求，包含要做到公正司法定分止爭，把審判理念從重「結案」轉到同時更重「解紛」，持續提升矛盾糾紛實質化解能力；同時踐行公正司法「如我在訴」，在審理涉及婚姻家庭、勞資糾紛、醫患糾紛、小額借貸、交通肇事等民生案件時，都要深刻理解廣大老百姓、中國傳統法律文化中的「恥訟」、「厭訟」，設身處地考慮當事人實際，真正把老百姓的難事當做自己的家事來辦。

第三要確保公正司法效果良好，任何時候都不能為了片面追求效率而損害品質，把服判息訴、實質解紛的工作做實做細；最後是強化公正司法領導責任，「院庭領導要扛起管黨治院、帶領隊伍的責任」。

對於此次事件，指標性的北京市委常委會13日下午召集會議強調，要「全力確保首都安全穩定和人民群眾生命財產安全」，加強風險源頭防控，深入細緻做好矛盾糾紛排查化解。強化公共安全風險防範措施，做好人員密集場所、大型活動安全防範，用好群防群治力量，維護社會面良好秩序。