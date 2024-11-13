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中國環台軍演轟6戰機受矚 專家示警：扮演侵台要角

中央社香港13日綜合外電報導

中國上月在台灣周邊海空域舉行軍演期間，部署部分最新型攻擊機、軍艦和飛彈部隊，然而演習所出動最具威脅性的武器之一，卻是冷戰初期問世的H-6轟炸機的現代化機型。

路透報導，如同美國仍仰賴冷戰時期B-52轟炸機的升級版戰機，中國成功將噴射驅動的H-6轟炸機現代化，讓轟6繼續飛到21世紀。

台灣國防部告訴路透，中國軍演期間，偵測到由3架轟6組成的3組機隊飛入台灣空域，其中2組機隊實施模擬攻擊演習。

根據國防分析師與美國五角大廈的中國軍隊報告，中國部分現代化轟6能發射搭載核彈頭的彈道飛彈，其他轟6則能攜帶多枚長程反艦及攻陸飛彈。

有些轟6則能在飛行中加油，讓它們可從中國本土基地起飛，然後深入打擊西太平洋目標，美國在此區域的關島和其他地方擁有大型基地。

有別於美國在1962年停產B-52，中國繼續製造雙發動機轟6。不過根據前美國海軍潛艦官員、中國軍隊專家許卡特（Thomas Shugart），轟6生產速度最近可能已放緩或停產，他估計中國空軍現在約有230架轟6類戰機。

台灣國防部與日本防衛省通報，轟6近年頻繁在其領空附近飛行。轟6也被派往南海，北京聲稱擁有南海大片爭議領土的主權。

根據美國與台灣軍事專家，如果衝突爆發，轟6將對船艦與陸地目標構成嚴重威脅。

許卡特表示，中國登島行動的軍事準則，例如入侵台灣，需要對總部、通訊設施、後勤中心及其他關鍵目標進行打擊，還有攻擊機場、港口與海上船艦，「我預期轟6將參與所有這類行動」。

許卡特補充道，這些襲擊很可能會在無預警情況下與飛彈打擊配合，削弱島嶼防空能力，把跑道炸出坑洞將飛機困在地面，如此一來，這些飛機恐被轟6發射的巡弋飛彈擊中。

國防部 五角大廈 核彈

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