珠海35死汽車撞人案 美德韓多國使館發文哀悼

圖為13日一名婦女手持鮮花前往發生致命汽車攻擊事件的珠海體育中心表示哀悼。路透

中國廣東珠海日前發生震驚國內外的車輛惡意撞人事件，造成35死、43傷，事發後包括美國、德國 、韓國等多國使館都發文表達哀悼之意。

美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）今天在社群平台「X」發布中英雙語的悼念貼文指出，「我們對在珠海市慘劇中的受害者以及家屬表示深切的同情。希望傷者能早日康復，並且向正在哀悼中的諸位致哀」。

我们对在珠海市惨剧中的受害者以及家属表示深切的同情。希望伤者能早日康复，并且向正在哀悼中的诸位致哀。 — Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) 2024年11月13日

韓國駐北京大使館 也以中韓雙語發文指出，「大韓民國駐華大使館對廣東珠海市駕車衝撞行人案件的遇難者表示沉痛哀悼，願傷者早日康復，對傷亡人員家屬表示深切慰問」。

德國駐北京大使館微博 發出則貼文稱，得知珠海的悲劇性事件，而德國駐北京大使傅融（Patricia Flor）在X發文表示，「珠海發生的慘劇導致如此多的人失去生命，我深感震驚。我們在此向遇難者的親友致以最深切的哀悼。也向傷者表示真摯的關切，希望他們能夠早日康復」。

綜合央視等陸媒報導，珠海市公安局在通報中以「重大惡性案件」形容此案。全案發生在11日晚間7時48分許，樊姓嫌犯駕車衝撞正在運動的民眾，35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療。

通報提到，警方初步查明，樊某因對其離婚後財產分割結果不滿而犯案。