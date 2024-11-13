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中國1天處決3名性侵未成年犯人 稱對犯罪分子形成「強大震懾」

記者林宸誼／即時報導
中國一天處決3名性侵未成年犯人，稱對犯罪分子形成「強大震懾」。圖為示意圖。(本報資料照片)
中國一天處決3名性侵未成年犯人，稱對犯罪分子形成「強大震懾」。圖為示意圖。(本報資料照片)

中國13日處決3名死刑犯，3人皆因犯下性侵未成年人案件被判刑，分別為小學教師郭姓男子、務工人員尚姓男子，以及農民公姓男子。中國最高法院表示，此次對三名罪犯依法判處並執行死刑，彰顯了人民法院堅決依法嚴懲性侵害未成年人犯罪的鮮明立場，對犯罪分子形成「強大震懾」。

中國央視報導，最高法院指出，這同時也是一堂防範性侵害未成年人的法治教育公開課，「希望能以案為鑑，提示廣大未成年人切實提高自我保護意識和防範性侵害的能力，一旦遭受不法侵害要立即尋求父母、學校、公安機關幫助。」

根據中國最高法院所公布，郭姓男子為民辦小學的教師，2013年至2019年2月，利用任課教師、班主任身分，先後姦淫6名女學生共計百餘次，6名被害人初次被強姦時均不滿14歲。

郭男還多次猥褻另外3名未滿12歲女學生。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處郭男死刑，最高法院依法核准。

尚姓男子為務工人員，2011年至2020年，在公園、廣場、公車、幼兒園門口等公共場所選取、結識低齡幼女，採取誘騙、脅迫等方式，將幼女帶至隱蔽處實施性侵害，共姦淫、猥褻幼女5人、猥褻幼女3人。

其間，尚男偷拍性侵害過程及被害人隱私部位影片、照片，以此要脅、長期姦淫其中4名幼女，並致一名被害人患重度憂鬱及重度焦慮症，多次自殺未果。第一審、第二審人民法院以強姦罪判處尚男死刑，最高法院依法核准。

公姓男子利用同村張某（女，化名）經常到經營的小賣部玩耍之機，採取誘騙、脅迫等方式，長期精神控制張某，單獨或者夥同他人實施性侵害，時間自2015年夏張某未滿12歲開始至2020年1月案發。

其間，公男共單獨實施強姦8次、輪姦2次、單獨或共同猥褻40多次，致張某不堪忍受，割腕及服農藥自殺身亡，歿年16歲。一審、二審法院以強姦罪判處公男死刑，最高法院依法核准。

中國最高法院提到，上述三案中，郭男利用教師身分，在長達6年的時間內對任教的多名小學女生實施姦淫達百餘次，還多次猥褻多名小學生，色慾熏心、肆意妄為，嚴重違反職業道德，突破人倫底線。

尚男專門物色脫離家庭、學校監護、看護的低齡幼女作為犯罪目標，先以小恩小惠誘騙，再以裸照、視頻等脅迫，長期對被害人實施性侵害，導致未成年被害人罹患嚴重心理疾病。

公男針對農村留守兒童，先行誘騙再施脅迫，長期予以精神控制，不僅單獨實施性侵害，還夥同他人輪姦、猥褻，侵害長達數年，導致未成年被害人自殺身亡的嚴重後果。

中國最高法院強調，三人的罪惡行徑嚴重損害未成年人身心健康，嚴重挑戰法律和道德底線，犯罪性質極為惡劣，社會危害性極大，罪行極為嚴重。

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