娃哈哈今年業績估97億 部分經銷商明年銷售任務大增50%

娃哈哈集團董事長宗馥莉日前表示，今年娃哈哈成功拉齊了十年前的業績規模，代表今年業績規模預估回到人民幣700億元（約97億美元）區間。圖為宗馥莉出席第五屆浙商大會。記者林宸誼／攝影

娃哈哈新任掌門人宗馥莉日前在的娃哈哈全中國銷售工作總結表彰大會上表示，今年娃哈哈成功拉齊了十年前的業績規模。代表今年業績規模預估回到人民幣700億元（約97億美元）區間。

在宗馥莉的帶領下，正加速推進業務轉型與終端建設，而經銷商是直接承壓的一群人。多位來自不同地區的娃哈哈經銷商透露，明年他們的銷售額任務增長了50%左右，且娃哈哈在經銷商管理上的精細化程度也顯著提升。

第一財經日報報導，早在2013年，娃哈哈營收曾站上人民幣783億元的巔峰。2015年營收降至人民幣494億元。之後娃哈哈的營收一直在人民幣500億元以下徘徊，直到2021年重回人民幣500億元。2021年至2023年，娃哈哈的營收一直穩定在人民幣500億元左右。

一位湖南省的娃哈哈經銷商指出，明年全年的銷售額任務增長了50%。而且如果在一定時間內未完成銷售額任務、連續出現負增長或者配置不達標等情況，則直接取消經銷權。

今年2月，娃哈哈線上線下不少通路賣斷貨，消費者們以購買產品來表達對宗慶後的懷念和尊敬。

自宗馥莉上任後，不僅是經銷商感受到變化，員工的薪資也與業績更高度地掛鉤。宗馥莉在今年9月的職代會上表示：「娃哈哈今年乾股分紅不會取消、薪資結構沒有變化。但分紅將基於個人的崗位績效，而非僅憑過往的資歷或級別來分配。」 宗馥莉的目的是要打破「大鍋飯」。

高銷售額要求的背後，娃哈哈集團也為經銷商設置相應的獎勵。娃哈哈集團官方微信 平台顯示，在過去的一年裡，銷售人員收入整體上漲30%，經銷商客戶家均規模明顯提升。針對業績增長表現突出的經銷商，娃哈哈今年合計發放獎勵近人民幣億元。

此外，2025年娃哈哈將根據銷售任務增發額外銷售獎勵，按業績規模和增長比例給予坎級獎勵，規模越大、增長越高，獎勵越高；對於終端建設、新品開發、特通管道開拓等工作排名前列的經銷商予以額外專項獎勵。

這一舉措透露出娃哈哈在業務轉型中的戰略重點，將更多的精力和資源集中投入終端建設上，推動銷售向終端轉型。大會現場，宗馥莉表示，要持續加強終端建設，增加冰櫃投放數量和陳列數量，全面提高娃哈哈的終端陳列形象與佔有率。

雖然首戰告捷，但面對當下的市場競爭格局，娃哈哈也面臨不小的壓力。 娃哈哈目前的產品矩陣較為豐富，且不斷推新。但娃哈哈的主力產品仍然是幾款經典產品，包括純淨水、AD鈣奶、營養快線和八寶粥。

而在飲用水賽道，娃哈哈也不乏強勁對手。根據娃哈哈競爭者之一怡寶的招股說明書，2023年中國包裝飲用水市場前五大公司中，娃哈哈包裝飲用水的零售總額（非營業收入）為人民幣120億元，農夫山泉 人民幣507億元，怡寶人民幣396億元、百歲山人民幣132億元。