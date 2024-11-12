我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

中國房市回暖後又有下行壓力 遠未止跌回穩

中央社台北12日電

中國政府在9月下旬推出較大力度的房地產支持政策，數據顯示，10月份的新建房銷售情況確實回暖，但這股趨勢並沒有延續到11月第一周。中國房地產市場遠未止跌回穩。

由前北京大學光華管理學院金融系副教授唐涯主持的財經媒體「香帥的金融江湖」今天發文，指房地產銷售確實曾短暫回暖，但目前又出現下行壓力。

文章說，中國住房城鄉建設部「全國房地產市場監測系統」網簽數據顯示，10月份全國新建商品房網簽成交量年增0.9%，是自2023年6月以來首次實現正成長。

根據房地產市場研究機構克而瑞，10月前100大房企實現銷售操盤金額年增7.1%，是今年內首次實現單月業績正成長，月增更達73%。

但是10月的回暖並沒有持續。文章指出，截至11月10日的第一周，中國統計局30城商品房成交面積月減31.42%。

更重要的是，中古屋房價還在下跌，10月成交量增加相當於「以價換量」。中指研究院的報告顯示，100城中古屋平均價格為每平方公尺人民幣1萬4360元（每平方公尺約1986美元），月減0.60%，已連跌30個月。100個城市中古屋價格都出現月減，房價尚未止血。

文章說，房地產企業的生死存亡問題沒有得到解決，整個市場仍然壓力山大。30家房企業10月投資月減25%，年減74%，降幅比9月份擴大27個百分點。顯示企業的信心仍極度低迷，企業現金流也仍然緊張。拿地的主力依然是央企、國企和城投公司。

文章指出，房地產壓力不解除，對宏觀經濟的拖累仍然不可小覷。

房地產 房價 投資

上一則

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

下一則

想買鬼城嗎？北京荒廢20年的180套別墅6.9折打包拍賣

延伸閱讀

房地產投資新手 留意9項「意外」成本

房地產投資新手 留意9項「意外」成本
學習富豪滾錢術 窮忙族該知道的3件事

學習富豪滾錢術 窮忙族該知道的3件事
新聞評論／人民日報揭經濟難題 3個懸疑爭論四起

新聞評論／人民日報揭經濟難題 3個懸疑爭論四起
供需失衡 大公司陸續遷走 洛市區辦公大樓市場探底

供需失衡 大公司陸續遷走 洛市區辦公大樓市場探底

熱門新聞

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

2024-11-12 08:45
一輛越野車11日晚間在珠海市體育中心衝撞跑道上的民眾，事件共造成35人死亡，43人受傷。（截自微博）

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

2024-11-12 09:16
中國河南省鄭州大學生近期流行夜騎單車前往開封。圖為河南省開封市開封府。新華社

規模遠勝白紙運動 中共禁止鄭州大學生夜騎開封

2024-11-09 11:11
有消息指出，當前俄烏戰爭中唯一一名中國籍的烏克蘭志願兵彭陳亮日前已經陣亡。圖／截自黃春生牧師臉書

中國志願兵彭陳亮死於烏戰 曾言若陣亡盼能覆蓋台灣國旗

2024-11-10 09:26
梁某和權某的合照。（取材自紅星新聞）

53歲女：北大博士戀愛為名騙走3920萬 網：這數字太嚇人

2024-11-09 09:30
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

2024-11-12 14:44

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光