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珠海體育中心汽車衝撞致35死 BBC記者現場報導遇阻撓

世界新聞網王若馨／即時報導
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

廣東省珠海市體育中心11日晚間發生汽車衝撞事件，造成35死43傷慘劇，更驚動中共總書記習近平、中國國務院總理李強批示，要求全國上下幹部設法平息社區糾紛，BBC駐華記者麥笛文（Stephen McDonell）到事發現場報導，卻遭身分不明人士阻撓採訪，BBC表示，對方似乎為中共地方幹部組織的支持者。

在YouTube評論區中，有網友留言「感謝BBC記者一直不畏艱難地報導真相」，但也有網友回說「非政治性質報導，有什麼不畏艱險？」

➤➤➤ 珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

還有網友寫道：「我們都在為死者默哀，只有BBC，你看一下所有的評論，就知道這些是什麼記者和人了，沒有任何憐憫之心，對死者沒有任何尊重」，但也引來回應：「這35個遇害的中國人有你這樣的同胞是他們的不幸，在你們眼裡黨的地位比中國人的命更重要。」、「別的國家的人在替自己國家遇到苦難的人發聲，居然淪落到被趕走。」、「又不是什麼政要，都有人來妨礙正常採訪。可想而知有多少正常採訪在日常中無聲無息地消失。」

影片來源：YouTube@BBC News中文

BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自Y...
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自Y...
BBC記者麥笛文(左)在珠海體育中心外現場報導，遭不明身分人士阻撓拍攝。(擷自YouTube@BBC News中文)

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