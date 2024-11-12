珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海市體育中心在衝撞意外後現場狼藉。（美聯社）

廣東珠海市香洲區體育中心11日晚間發生駕車衝撞行人案件，截至目前，已造成35人死亡、43人重傷。

影片來源：YouTube@聯合早報

新華社晚間報導，案件發生後，中國國家主席習近平 高度重視並作出重要指示指出，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，造成重大人員傷亡，性質極其惡劣。

他要求，要全力救治傷員，精心做好傷亡人員及家屬安撫善後工作。要依法嚴懲凶手。各地區及相關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民生命安全和社會穩定。

中國國務院 總理李強 作出批示指出，要全力搶救傷員，穩妥做好善後，盡快查明案情並依法嚴懲凶手。要防控結合，實際做好風險隱憂和社會矛盾排查化解，確保社會大局穩定。

根據習近平指示，中共中央已派工作小組趕赴當地指導處置工作，廣東省及珠海市正全力做好傷兵救治、案件偵辦、社會面防控等工作。目前，各項工作正在進行中。

稍早，中國央媒引述珠海市公安局通報報導稱，這起事件共造成35人死亡，43人受傷。

報導指出，11日19時48分許，珠海市體育中心內發生一輛越野車故意撞人案件，嫌犯樊某（男，62歲）駕越野車強闖入市體育中心，連續衝撞正在體育中心內部鍛練（體能訓練）的市民。樊男逃逸時被警方追捕後，他在車上持刀意圖自殘，但被警方控制，其頸部嚴重受傷仍在救治中。