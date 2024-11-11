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廣東不再審批面向中小學新學科類補習班 看重職訓

中央社台北11日電

廣東省宣布，自2025年元旦起，不再審批新的中小學生學科類校外培訓機構。當前中國官方區隔民辦培訓機構的市場發展，對義務教育階段學科類補習依舊管控，但同時希望借力發展職業訓練。

羊城晚報新媒體「羊城派」報導，「廣東省民辦培訓機構設置標準」今天發布，主要包括民辦教育培訓機構和民辦職業培訓機構兩大類，針對不同類型的培訓機構提出了差異化的設置標準，2025年1月1日起正式實施。

廣東省教育廳副廳長朱建華在新聞發布會上表示，按照國家規定，廣東不再審批新的面向中小學生的學科類校外培訓機構。但是，既有的少數學科類培訓機構仍需要符合一定條件，新修訂的「設置標準」對它們繼續適用。

2021年7月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」（簡稱「雙減」），對學科類補教業者大力整治。朱建華說，這份「設置標準」是落實義務教育「雙減」要求。

報導指出，此次新修訂的「設置標準」，對於民辦職業培訓機構進一步提出了適應職業技能培訓特點和需求，有利於推動民辦職業技能培訓規範化、高品質發展。

廣東省人力資源和社會保障廳二級巡視員劉劍莉在發布會上表示，廣東是就業大省，職業技能培訓對於促進提高勞動者職業素質、支撐廣東產業發展需要具有重要意義。

中國國務院官網8月3日發布促服務消費「20條」，教育培訓消費被視為需要激發活力的「改善型消費」列入其中，提出要推動職業教育、社會培訓、非學科類公益課後服務，但未提到學科類培訓。

國務院 就業 中共

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