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中俄加強戰略溝通 俄國安高官蕭依古11日訪中 將晤王毅

記者陳宥菘／即時報導
俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古將於11月11日至15日赴中國出席中俄第十九輪年度戰略安全諮詢及中俄執法安全合作機制第九次會議。圖為王毅（左）去年9月在聖彼德堡會見蕭依古。（圖／取自中國外交部網站）
俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古將於11月11日至15日赴中國出席中俄第十九輪年度戰略安全諮詢及中俄執法安全合作機制第九次會議。圖為王毅（左）去年9月在聖彼德堡會見蕭依古。（圖／取自中國外交部網站）

中國外交部發言人林劍11日宣布，中俄將舉行第19輪年度戰略安全諮詢及中俄執法安全合作機制第九次會議，俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古將於11月11日至15日赴中國出席上述會議，並分別與中共中央外辦主任王毅、中央政法委書記陳文清會談。

俄通社10日報導，蕭依古將於11日至14日對中國進行工作訪問。他將與王毅就戰略安全問題進行磋商，計畫討論國際和地區安全的熱點問題，以及廣泛的雙邊合作問題。

此外，蕭依古還計畫與陳文清就治安、司法、治安等問題進行會談。雙方將討論的議題包括打擊極端主義、恐怖主義和跨國犯罪等問題。

蕭依古訪中期間，正值2024年中國航展12日至17日在珠海舉行，俄羅斯第五代戰機蘇-57也將在珠海航展進行首次海外亮相。據報導，蕭依古也會前往參觀。

王毅與書蕭依古去年9月在聖彼德堡會見。王毅當時說，中方願同俄方加強戰略溝通，充分發揮中俄戰略安全磋商機制和金磚安代會議機制作用，不斷充實中俄關係戰略內涵。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。蕭依古介紹了俄方立場，歡迎中國和巴西聯合提出「六點共識」，樂見這一共識得到國際社會廣泛認可。

王毅則稱，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正態度，將繼續致力於增進國際社會中的平衡客觀理性聲音，為早日停火止戰、推動危機政治解決匯聚更多國際共識、積累必要條件。

王毅 烏克蘭 俄羅斯

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