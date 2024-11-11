中俄加強戰略溝通 俄國安高官蕭依古11日訪中 將晤王毅
中國外交部發言人林劍11日宣布，中俄將舉行第19輪年度戰略安全諮詢及中俄執法安全合作機制第九次會議，俄羅斯聯邦安全會議秘書蕭依古將於11月11日至15日赴中國出席上述會議，並分別與中共中央外辦主任王毅、中央政法委書記陳文清會談。
俄通社10日報導，蕭依古將於11日至14日對中國進行工作訪問。他將與王毅就戰略安全問題進行磋商，計畫討論國際和地區安全的熱點問題，以及廣泛的雙邊合作問題。
此外，蕭依古還計畫與陳文清就治安、司法、治安等問題進行會談。雙方將討論的議題包括打擊極端主義、恐怖主義和跨國犯罪等問題。
蕭依古訪中期間，正值2024年中國航展12日至17日在珠海舉行，俄羅斯第五代戰機蘇-57也將在珠海航展進行首次海外亮相。據報導，蕭依古也會前往參觀。
王毅與書蕭依古去年9月在聖彼德堡會見。王毅當時說，中方願同俄方加強戰略溝通，充分發揮中俄戰略安全磋商機制和金磚安代會議機制作用，不斷充實中俄關係戰略內涵。
雙方還就烏克蘭危機交換了意見。蕭依古介紹了俄方立場，歡迎中國和巴西聯合提出「六點共識」，樂見這一共識得到國際社會廣泛認可。
王毅則稱，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正態度，將繼續致力於增進國際社會中的平衡客觀理性聲音，為早日停火止戰、推動危機政治解決匯聚更多國際共識、積累必要條件。
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