中國成功在沙漠養出珍珠 飽滿圓潤媲美「北珠」

（圖／取自「天山網」）

據新疆 「天山網」報導，坐落在塔克拉瑪干沙漠腹地的且末縣「時時鮮水產有限公司」海鮮養殖基地，目前已成功養殖出「沙漠珍珠」。該公司技術總顧問陳家珍稱，新疆沙漠戈壁產的珍珠，色澤、形狀均媲美廣西北海及國外一些珍珠主產區的珍珠。

陳家珍表示，塔克拉瑪干所產的珍珠純天然且無汙染，無論是用於中藥材製作，還是當作首飾貼身佩戴，都讓人放心，市場潛力巨大。他把新疆產的珍珠樣品寄給日本 以及北海市的經銷商，客戶們都讚不絕口。

今年59歲的陳家珍在北部灣海邊長大，有著豐富的海鮮養殖經驗。2021年，他來到新疆旅遊時，被這片神秘的土地深深吸引，萌生出在新疆養殖海鮮的念頭。

隨後，他在克孜勒蘇柯爾克孜自治州註冊了公司，組建專業研發團隊。三年多時間裡，他和團隊工作人員走遍南疆，克服重重困難，根據當地氣候、生態環境，研發出一套在沙漠戈壁培育養殖海鮮的系統技術和先進設備，多項水產品養殖技術還取得了中國國家專利。

2023年10月，時時鮮水產有限公司董事長龔永洪帶著先進海鮮養殖技術來到且末縣，決心在此發展沙漠海鮮養殖產業。最初，他計劃主要養殖海洋魚類，隨著養殖的順利推進，他又萌生出養殖海鮮衍生品珍珠的大膽想法，於是投放了200萬粒珍珠貝苗進行試養。經過四個多月精心培育，目前珍珠貝生機勃勃。

且末縣農業農村發展服務中心農業技術推廣研究員劉宇說，養殖基地每隔10天都要打開珍珠貝，查看珍珠的孕育狀況。令人欣喜的是，這裡的珍珠個個飽滿圓潤，試養很成功，預計明年下半年，消費者就能欣賞到沙漠裡的珍寶。

廣西北海是中國著名的珍珠產地之一，所產的「北珠」久負盛名。新疆的沙漠珍珠為何能與傳統珍珠主產區媲美？

「塔克拉瑪干沙漠被稱為『死亡之海』，人跡罕至沒有汙染的特點成了培育優質海鮮的理想之地，再加上先進的生態養殖技術加持，沙漠裡產出高品質的海鮮和珍珠絕非憑空想像。」陳家珍說。

陳家珍解釋，在沙漠養殖海鮮，首要解決的便是水質問題。且末縣海鮮養殖基地通過沙漠鹽堿水還原海水養魚，魚類產生的糞便通過微生物技術轉化為氨基酸和硝酸鹽、鈣鎂鉀鹽等化合物。

這些化合物被藻類吸收生長出的植物又為珍珠貝提供了優質養料，珍珠貝又可以淨化水質、產生微生物，為魚類提供養料，整個養殖過程沒有任何化學成分添加，成就了沙漠海鮮和衍生品（珍珠）的優秀品質。