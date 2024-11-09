憶延安往事 中駐美大使：期待湧現更多「新時代斯諾」

第20屆中美電影節、中美電視節開幕式暨「金天使」獎頒獎典禮於當地時間8日在洛杉磯舉行。中國駐美大使謝鋒表示，中美影視合作可取長補短前景廣闊。圖／取自中國駐美使館網站

第20屆中美電影節、中美電視節開幕式暨「金天使」獎頒獎典禮於當地時間8日在洛杉磯 舉行。中國駐美大使謝鋒 表示， 80多年前，美國記者斯諾奔赴中國延安，為增進中美相互了解傾注了畢生心血 ，期待中美影視界湧現更多「新時代的斯諾」。

他表示，「一千個人眼中有一千個哈姆雷特。」妖魔化彼此，就會草木皆兵、風聲鶴唳，陷入敵意相互催化的惡性循環；正確認識彼此，才能找到中美相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。

斯諾是1936年亦即民國25年中共 仍在陝西延安時期，首位隻身赴延安與當時包括毛澤東在內的中共領導人進行深入對談的西方記者，並於次年1937年將採訪所得撰寫成《紅星照耀中國》或稱《西行漫記》出版，成為西方最早認識中共的重要材料。

謝鋒表示，80多年前，斯諾奔赴中國延安，將自己的所見所聞忠實介紹給世界，為增進中美相互了解傾注了畢生心血；今年6月，中美歷時三年合拍的紀錄片《斯諾．未竟之道》完成拍攝，再現了堅守客觀真實、摒棄意識形態偏見的「斯諾精神」。

他說，人民既是歷史的「劇中人」、也是歷史的「劇作者」，中美關係的根基由兩國人民澆築、中美關係的未來也將由兩國人民創造。期待中美影視界湧現更多「新時代的斯諾」，貢獻更多展現真實立體全面中國、講述中美友好合作故事的經典佳作。

謝鋒表示，作為世界前兩大電影市場，中美影視合作卓有成效、前景廣闊。今年前9月，中國院線上映美國影片34部票房達人民幣48億元（約6.7億美元）。中美完全可取長補短、優勢互補，共迎新科技帶來的新課題。

謝鋒續指，電影可以溝通世界、連結心靈。從《鐵達尼號》、《變形金剛》等好萊塢大片廣受中國觀眾歡迎，到《流浪地球》、《熱辣滾燙》等中國影視作品閃亮北美螢幕，一部部電影以獨特藝術魅力展現各國社會風貌與人文底蘊，打開中國與世界相互了解的窗口。《冰雪奇緣》熱映時，中國小朋友裝扮成女主角愛莎，一起高唱主題曲《Let it go》；《功夫熊貓》上映時，美國小朋友懷抱貓熊玩偶走進戲院與阿寶一起踏上冒險旅程。

謝鋒說，美影視產業已有百年歷史，在資金投入、製作技術、宣傳行銷等方面有獨特優勢。中美完全可以取長補短、優勢互補，共同迎接新科技帶來的新課題，共同呈現滿足人民精神文化需求的好電影。很高興看到，不少美國電影借用「中國元素」大獲成功，雙方在聯合拍攝、互辦影展、人才培育等方面展開卓有成效的合作，不僅增進人民間的相互理解與友誼，也促進兩國影視產業繁榮。