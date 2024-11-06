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北京何時向川普發賀電？毛寧：正式宣布後按慣例處理

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國外交部發言人毛寧對於北京向美國總統當選人川普發賀電一事表示，將按照慣例處理。（歐新社）
中國外交部發言人毛寧對於北京向美國總統當選人川普發賀電一事表示，將按照慣例處理。（歐新社）

美國前總統川普6日勝選，即將重返白宮執政，各國領導人紛紛在第一時間搶發賀電，對於北京方面何時會向川普發出賀電，中國外交部發言人毛寧則強調，正式宣布後，會按慣例處理。

中國外交部發言人毛寧主持11月6日下午例行記者會，媒體就美國大選話題提問如果川普（Donald Trump）勝選，中國會向他致賀電嗎？毛寧表示，「美國大選結果出台之後，正式宣布之後，我想我們會按慣例處理有關事宜」。

此外，毛寧也表示，美國的總統選舉是美國的內政，我們尊重美國人民的選擇。「關於你提到的關稅，我們不回答假設性的問題」。她重申中國對美政策一以貫之，「將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係」。

公開資料顯示，上一次2020年11月3日美國大選舉行後，直到當年11月25日，中國國家主席習近平致電拜登（Joe Biden），祝賀他當選美國總統。更上一次美國大選是2016年11月8日，當時在隔天習近平就向當選總統的川普致賀電。

中共官媒環球網報導，目前有多國領導人以在第一時間祝賀川普，包含以色列、法國、烏克蘭、英國、澳洲、印度，以及北約秘書長、歐盟執委會主席等人。

另據新華社，習近平在11月5日分別向波札那新當選總統波柯（Duma Boko）、斐濟新當選總統拉拉巴拉武（Naiqama Lalabalavu）致賀電。

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