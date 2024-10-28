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華為拚命蓋超級充電站 單周新增28座

記者林茂仁／即時報導
全國最大的華為全液冷超充站落戶江蘇昆山南站。（取自ZAKER網站）
全國最大的華為全液冷超充站落戶江蘇昆山南站。（取自ZAKER網站）

華為公司旗下的鴻蒙智行公布最新的超級充電站布局顯示，今年10月14日至20日期間新增28座華為超充站，分別位於在上海、湖州、廣州、東莞、成都、武漢、南寧、福州、石家莊、濟南、西藏318公路沿線等。

截至10月20日，華為超充網路在全國已有413座華為超充站、7249支華為超充槍，覆蓋30個省市中的105個城市。

其中，全國最大的華為全液冷超充站落戶江蘇昆山南站P3停車場，這一全新設施預計可滿足60輛新能源車同時充電，將滿足昆山南站新能源網約車和私家車的充電需求。

據介紹，此次上線的昆山南站超充站是華為數字能源、朗新科技集團、昆山交發集團及江蘇宏寶集團多方共同打造的全液冷超充專案，採用華為最新的全液冷超充技術，可支援最高720kW的功率輸出，號稱「充電1秒1公里」。

值得一提的是，華為終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東曾表示：到2024年底，華為將部署超過10萬支全液冷充電超級快充。

除華為超充站外，鴻蒙智行還接入了1萬4574座鴻蒙智行優選站（協力廠商運營），覆蓋338個城市。

2024年4月，華為超充聯盟正式成立，號稱讓有路的地方就有高品質充電，包含哪吒汽車、小鵬汽車、比亞迪、北汽極狐、阿維塔、賽力斯、江淮汽車集團、長城汽車、理想汽車、廣汽集團、奇瑞汽車等車企均有參與。

更早之前的2023年4月，華為表示：華為數位能源定位為部件供應商，致力於幫助車企造好車；在充電網路領域，華為數位能源定位為解決方案提供商，為充電運營商帶來更好的投資回報。

華為 投資 比亞迪

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