因應美新規 中國公司傳狂買囤積三星HBM晶片

路透報導，針對美國可能限制韓國公司向中國出口晶片 的措施，包括華為、百度 等中資企業正囤儲三星 電子生產的高頻寬記憶體晶片。

路透今天引述多名消息人士報導，華為、百度等中資科技企業及多家中國初創公司，因預期美國將祭出有關限制韓國公司向中國出口晶片的措施，因此正在大量囤儲三星電子（Samsung Electronics）生產的高頻寬記憶體（High Bandwidth Memory，HBM）晶片。

消息人士說，中資企業自今年初開始都增加購買了人工智慧（AI）功能晶片。中國市場占三星上半年HBM晶片收入的約30%。

消息人士認為，這些跡象反映中國已為西方貿易緊張關係積極做好準備，以維持晶片技術的發展。

外電日前披露，美國正考慮祭出新措施，單方面限制中國取得AI記憶體晶片及相關生產設備。此舉將進一步加劇美中科技競爭。

知情人士透露，這項措施目的是阻止美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）、三星電子等主要記憶體晶片商向中國出售HBM晶片。這3家企業主導全球HBM市場。

消息人士強調，美國尚未作出最後決定。