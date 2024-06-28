歐盟加稅11/2終裁 中國學者：還有4個月協商

歐盟 執委會公告7月4日起對中國進口電動汽車加徵暫時性反補貼關稅 後，中歐宣布啟動磋商。中國學者分析，7月4日是歐方調查工作中的一個時間點，最終關稅決定是11月2日，目前中歐雙方還有4個月時間可以協商。

陸媒第一財經今天報導，中國商務部國際貿易經濟合作研究院對外貿易研究所所長梁明指出，歐盟反補貼調查程序包括立案、抽樣、答卷、核查、初步裁決和最終裁決等6個階段，每個階段都有相應時間點。

據歐盟的時程，對中國電動車 的反補貼調查過程必須在立案後13個月內完成，這包括從立案到最終裁定的所有階段。初裁（即臨時反補貼措施）則必須在調查啟動後的9個月內作出。這些臨時措施可以持續最多4個月。

依照時間順序，歐盟執委會12日公布初裁，隨後按照其相關規定，在初裁披露3周後，即7月4日，要公布其臨時措施，因此7月4日是歐方展開調查工作的一個時間點，並無其他象徵性意義。

梁明說，目前中歐已經開啟磋商程序，在7月4日之前，大幅降低或取消加徵稅率的可能性較小，但從7月4日到11月2日之前，歐盟會進一步地進行補充調查，同時中歐雙方還有4個月時間進行相關磋商，在公布最終裁決措施之前，中歐雙方仍有磋商空間。

此外，有消息人士表示，目前歐盟在收到相關企業更多訊息後，決定微調對中國進口電動車徵收的關稅。

對此，梁明認為，歐盟12日公告後，會有一定的時間去計算評價結果的準確性，但從以往經驗來看，調整幅度都不是非常大的，只能是微調。

按照歐盟程序，歐盟27個成員國貿易部長將在11月2日前就終裁結果進行表決，屆時可能決定徵收為期5年的最終關稅。

歐盟執委會12日公告對中國進口純電動車（BEV）加徵暫時性反補貼關稅，在受調查的中國3大汽車集團中，比亞迪將被加徵17.4%；吉利汽車20%；上海汽車集團因配合調查度低，將被加徵最高額38.1%關稅。

歐盟執委會表示，若與北京無法透過對話解決中國製電動車獲得過度補貼的問題，將自7月4日起加徵。