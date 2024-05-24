我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈宣布 美中防長下周新加坡會談

搬到鄉下還有獎金可拿 這個家庭說值得

中國提供415億美元收購庫存房 紐時：遠遠不夠

中央社台北24日電

為拯救房市，中國政府此前宣布提供人民幣3000億元（約415億美元，下同），支持地方收購庫存商品房作為保障性住房。但紐約時報指出，中國約有400萬套賣不出去的住房，估計需要數兆元，當局救市措施遠遠不夠。

中國政府17日宣布一連串救房市措施，重點之一是設立3000億元保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構支持地方國有企業，以合理價格收購已建成未出售商品房用作保障性住房。

其他措施包括降低全國層面個人住房貸款最低首付（頭期款）比例，以及取消全國層面個人住房貸款利率政策下限等。

不過數據提供商萬得（Wind）的數據顯示，去年2月中國住宅竣工未售面積約3.25億平方公尺，根據一些估算，這相當於約400萬套住房。

紐約時報24日報導，中國有近400萬套無人願意購買的住房，當中國政府提出收購這些住房的措施後，經濟學家就提出質疑，包括地方政府是否會買下所有未出售的住房，以及如果地方政府買下這些住房後，找不到買家怎麼辦。

經濟學家估計，這項目的規模需要數兆元，而非數千億元。大多數人估計需要2兆至4兆元。

今年1月，中國人民銀行批覆1000億元的住房租賃團體購房貸款，支持重慶、濟南、鄭州、長春、成都、福州、青島、天津8個試點城市購買商品房用作長租房。

報導指出，1000億元當中，地方政府只用了20億元，顯示地方政府似乎對這項目不感興趣，因為消費者不想在小城市買房。

瑞銀中國房地產研究主管林鎮鴻表示，現在解決房市問題不在於政治意願，中國領導層支持回購計劃，給地方官員施加政治壓力，迫使他們採取行動，但地方政府收購住房可能會虧損。

他說，因為在一些人口正在減少的城鎮，對保障性住房的需求很少。

報導又提到，中國除了有大量已建成但未出售的住房，據保守估計，房企已出售但未完工的住房約有1000萬套，這是中國房市更大的問題。

不過，野村中國首席經濟學家陸挺在給客戶的電子郵件中表示，「在結束這場巨大的房地產危機方面，北京正朝著正確的方向前進」，但這是一項艱巨的任務，需要更耐心等待更嚴厲的措施。

貸款 紐約時報 房地產

上一則

稱香港、台灣是「國家」 香港舉重健力總會主席辭職

下一則

賴清德就職 日媒：習近平寄望國民黨削弱執政黨

延伸閱讀

紐時民調：年輕、非白人選票流失 拜登關鍵5州落後川普

紐時民調：年輕、非白人選票流失 拜登關鍵5州落後川普
紐時民調：民主黨參議員候選人 賓州等4關鍵州領先

紐時民調：民主黨參議員候選人 賓州等4關鍵州領先
紐時民調：年輕票與非白人選民流失 讓拜登關鍵5州落後

紐時民調：年輕票與非白人選民流失 讓拜登關鍵5州落後
紐時民調：民主黨聯邦參議員候選人在4大關鍵州領先

紐時民調：民主黨聯邦參議員候選人在4大關鍵州領先

熱門新聞

谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
第三艘航母福建艦首次海試後，美媒報導(見圖)指中國在秘密建造第四艘航母。(取材自觀察者網風聞社群)

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

2024-05-18 06:30

超人氣

更多 >
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人

紐約上州逮捕3名偷挖竹筍的布碌崙華人
硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名

硬擠舒淇擠到聳肩引眾怒 日本女星疑遭主辦除名
這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬