瞄準南海島礁探勘 中國首艘「島礁地質調查船」今列裝

中國首艘島礁綜合地質調查船「海洋地質二十六號」24日在海南正式列裝。（圖／取自「中國礦業報」微信公眾號）

中國首艘「海島（礁）綜合地質調查船」24日正式列裝，未來將瞄準南海島礁，開展海洋地質調查研究，查清島礁位置、面積等、掌握資源現況，「探索加強海域海島管理和開發」。

據中國自然資源部地質調查局海口海洋地質調查中心官網24日消息，當天綜合地質調查船「海洋地質二十六號」在海南正式列裝，交付海口海洋地質調查中心使用。這艘船於2020年10月啟動立項，今年4月完成綜合試航等工作，是定位於海島（礁）綜合地質調查與研究的新型多功能科學調查船，隸屬於「中國地質調查局」。

規格上，船舶總噸1311，排水量1713噸，船身總長63.5公尺，型寬12.6公尺，型深4.6公尺，吃水3.2公尺，配員34人，自持力35天，續航力3500浬。該船配備海洋工程鑽探系統、靜力觸探系統、多套地球物理調查系統及海洋作業支撐系統等32套先進海洋地質調查技術裝備，可用於海洋工程勘查、海洋能源與礦產調查、海島（礁）自然資源綜合調查等多門類調查研究。

官方指出，下一步將錨定南海，開展以海島（礁）綜合地質調查為主的海洋地質調查研究，「查清海島（礁）位置、面積、開發利用與保護等現狀及其變化情況，掌握海島（礁）資源現狀及其保護利用狀況」，為建成自然資源日常管理所需的「一張底板、一套數據和一個平台」提供重要基礎資料，「探索加強海域海島管理和開發」。

根據中國自然資源部旗下研究人員2023年發表在「海洋技術學報」上的文章，全球近50個國家擁有調查船，總數接近上千艘，中國則有各類海洋調查船87艘，大部分為綜合性調查船。文章並指出，中國未來15到20年的重點調查區域在中國近海，「尤其是南海」。