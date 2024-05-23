中官方開發聊天機器人貫徹「習思想」 英媒：Chat習PT

在北京宣傳展覽上，參觀者觀看大屏幕上播出的習近平講話。（美聯社）

近日有消息指出，中國官方近日即將推出貫徹「習近平 新時代中國特色社會主義思想」的聊天機器人，以期在管控言論自由的同時與美國Open AI開發的聊天機器人ChatGPT競爭。英國金融時報稱這模型是「Chat Xi PT」。

自由亞洲電台引述金融時報報導，中國官方研發的聊天機器人目前仍在中國網信辦內部的一個研發中心進行試驗，大型語言模型是由網信辦旗下「中國網絡空間研究院」開發，語料庫來自7大網信專業知識庫，包括習近平新時代中國特色社會主義思想知識庫等。

該聊天機器人最終可能會提供一般民眾使用，並支援回答問題、創建報告、總結信息、以及在中英文翻譯等功能。

中國當局在過去10年積極推廣「習思想」，連年僅十歲的學生需要學習習近平的政治哲學。以習近平名義出版的書籍已經超過十幾本，並長年穩坐暢銷書排行榜。中國官方還推出了「學習強國」應用程序，確保全國1億的共產黨員對黨有足夠的理解；2018年，習近平思想也被寫入了中國憲法中。

金融時報指出，由於聊天機器人的訓練語言模型的中文數據相對缺乏，多數的訓練都是以英文進行，這導致生成式人工智能 很容易陷入不符合中國言論規範的情況。

對此，中國科技巨頭百度 和阿里巴巴也都極力確保其生成模型避免觸及敏感問題，當用戶對敏感話題進行追問時，這兩個集團的聊天機器人通常會要求用戶重新開啟對話。

針對此一發展瓶頸，與中國網信辦存在聯繫的非營利組織中國網絡空間安全協會在去年12月發布了含括一億條數據的數據庫，提供各團隊進行模型訓練。

該數據庫內容主要涵蓋政府法規和政策文件、國家媒體報導和官方出版物，光是在其中一份文件中，「習近平」的關鍵詞便出現了8萬6千次，該文件還寫道「確保在思想上、政治上和行動上始終與以習近平總書記為核心的黨中央保持高度一致」。