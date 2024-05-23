中國自媒體人揭露：簡體中文網站內容正大量消失

一名中國自媒體人表示，中國簡體中文互聯網的內容過去幾年正在快速消失中。（路透）

中國自媒體人何加鹽22日發表一篇文章，名為〈中文互聯網正在加速崩塌〉，他發現，在中國搜尋網站百度 上，從1998年到2005年之間，馬雲 、羅永浩、雷軍等人的搜尋結果已全部消失。何加鹽指出，「中文互聯網正在迅速崩塌，移動互聯網出現之前的中文互聯網內容，已經幾乎消失殆盡。」

根據公開資料，何加鹽主要寫作知名企業和企業家的故事，他從2018年開始在微信 公眾號上寫作，其簡介為「專門研究牛人」。

何加鹽表示，因寫作主題為研究知名企業和企業家，需要經常查找他們的資料，然而他在近兩年有一個明顯的感覺，「網上能找到的原始資料，每年以斷崖式的速度在銳減。」

他舉例，若在百度上搜尋「馬雲」，將搜尋結果時間設定在1998年至2005年之間，搜尋結果只會有1條，而實際點進連結後會發現文章發布日期為2021年，也並不符合設定的時間段。若想得到馬雲在這段時間的有效原始資料，是找不到任何資訊的。

一名中國自媒體人表示，多位中國明星、企業家在某一時間段的搜尋結果已全部消失。（圖／取自百度）

何加鹽觀察到，從原始報導、被報導者的演講或文章、採訪或對談影片，這些都慢慢都消失了，「似乎有一個吞噬網頁的怪獸，它沿著歷史的時間線，從過去向著現在吞噬，先是小口小口，然後大口大口，把中文互聯網的一切內容，以五年、十年為單位，一口吞掉。」

何加鹽分析背後原因，一是經濟因素，因網站經營需要軟硬體、人事、維護等成本，若網頁久未點擊，久而久之公司為節省成本便選擇直接將其關閉，如搜狐和網易早年的內容大量消失；二是監管原因，何加鹽指出，網路訊息的監管從無到有、從寬到嚴、從嚴到更嚴，以前可以合法存在的內容，後來不符合監管要求，或是以前可以灰色存在的內容，後來被定義為黑色。

此外，因當前社會兩極分化嚴重，過去認為稀鬆平常的內容，在後來的輿論環境顯得尖銳、敏感，為避免激化矛盾，監管方也有可能要求處理掉。憤怒的網友也會充當輿論監管的角色，甚至翻出某個人過去無異說過的話，致其「社會性死亡」。

他也指出，當前能在網路上查找的、過去十年所發生過的重大事件，幾乎全是經過自媒體編輯過的二手訊息，甚至傳過多手，早已面目全非。他最後寫道，「現在你所看到的、你所創造的幾乎所有內容，連同這篇文章，這個平台，終究也會淹沒在虛空中。」

目前〈中文互聯網正在加速崩塌〉一文在微信上已無法查看。微信頁面稱因接相關投訴，此內容違反《互聯網用戶公眾賬號信息服務管理規定》。