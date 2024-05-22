炫富都翻車了..擁京7豪宅網紅被封 「拜金是一股毒流量」

因炫富走紅網路的「王紅權星」。（取材自微博）

中國近日加強整治社媒「炫富」風氣，多名網紅帳號被下架，包括王紅權星、柏公子、鮑魚家姐等人，共通點為「過度炫富」。其中，王紅權星在封號前的抖音 帳號有437.4萬粉絲，他曾自曝在北京星河灣社區擁7套豪宅，曾用人民幣2700萬（約380萬美元）買下一枚翡翠飾品，更號稱「全身沒有8位數不出門」。

綜合媒體報導，柏公子抖音粉絲近300萬，曾分享其買下的勞斯萊斯庫里南、裝修豪宅和百萬皮衣；鮑魚家姐被稱為「全網最有錢的闊太」，在澳門 坐擁裝修奢華的兩座豪宅，曾在影片中佩戴多款名包及價值千萬的珠寶，最知名的標籤是「家中永遠有吃不完的鮑魚」。

界面新聞表示，在短影音平台展示富裕生活的網紅並不少見，但王紅權星、柏公子等人可能是少有的將炫富作為唯一標籤的網紅。

據報導，一些網紅的炫富行為實際上並非單純分享生活，而是在做流量生意，其瞄準人們獵奇、艷羨、觀賞的心理，租包、租車、拼高級酒店來曬奢華的生活，吸引流量後再進行變現。

各大社交平台近日加大整治措施，微博 5月15日宣布完成清理「炫富拜金」等各類不良價值導向內容1100餘條，並對27個違規帳號視程度予以階段性禁言，直至關閉帳號處置。

王紅權星帳號封鎖後，他在北京SKP開的珠寶奢侈品線下店「權星匯」仍正常營業。

微博稱，站方將嚴格依據平台相關規定從嚴打擊，包括利用獵奇心理做豪宅名車的行銷炒作；炫耀自己是富二代、有錢人，或以他人視角炫耀「土豪朋友」；以炫耀高額收入、奢侈消費的文案，打造白手起家、月入百萬、財富自由等虛假人設。

澎湃新聞評論提到，對於「王紅權星」們，一禁了之還不夠，更要調查清楚事情的來龍去脈，他們的真實身分、利益鏈條都需要讓公眾認清這一群體的真面目。

評論指出，要打擊這股炫富拜金的毒流量，平台必須肩負起主體責任。當下的炫富視頻具有一定的隱蔽性，往往以體驗、揭秘來包裝內容，因此平台更需要加強甄別的能力，拿出治理的決心，徹底切斷毒流量吸粉變現的利益鏈。