中國解壓玩具「捏捏」爆紅 甲醛超標 賣家咳血關店

「捏捏」成為大陸年輕人的新寵兒。（每日經濟新聞）

一種被稱為「捏捏」的慢回彈類解壓玩具，近期在中國年輕人中流行起來，但隨之而來的安全隱患問題也迅速引起關注，有買家覺得「捏捏」的香精味道很大，拿甲醛儀器測試後竟然超標，也有賣家因製作「捏捏」導致身體出現喉嚨痛、頭痛、咳血等症狀，並宣布關店退圈。

每日經濟新聞報導，不同於以前的解壓玩具大多使用記憶海綿，如今的「捏捏」用的多是矽膠類材質，有著「軟綿綿」的手感，可塑性更強，且外形酷似各類美食，因為又好看又解壓，在年輕人圈中「捏捏」刮起的現象級風潮，尤其吸引年輕女性「入坑」。

95後的周迪表示，日常工作需要經常性地看電腦、用滑鼠，「捏捏」既能作為辦公桌擺件，又可以在工作疲倦時緩解手腕和心理上的壓力。「有時候工作推進不下去，需要放空的時候，就捏兩下，那種慢回彈的感覺很解壓。」

浙江杭州的唐小姐表示，自己3月入坑「捏圈」，以前就很喜歡手辦、公仔的她，一開始被各種「捏捏」可愛、逼真的外形吸引。現在，她經常隨身攜帶一個掛在包包上，通勤路上就可以隨時捏一捏，很解壓。還有不少是放在家裡收藏，「每天看到那麼多可愛的小玩意，心情都好了。」

浙報集團旗下融媒體「潮新聞」報導，浙江大學管理學院教授、知名消費者行為學專家王麗麗認為，年輕人透過這種可塑性很強、觸感非常好的玩具，一方面彌補了個體在日常繁雜工作中缺失的控制感，另一方面，也為他們找到了一個發洩的出口。

然而，在「捏捏」的風潮之下，不少網友也開始擔憂它的安全性。一名博主表示，「買了一堆『捏捏』，香精味道很大，拿甲醛儀器簡單測了一下，直接超標，這兩天不僅瘋狂長痘，還得了結膜炎，不知道是不是和「捏捏」有關。

評論區也引發了不少網友討論，有人稱，「做『捏捏』的過程超過三小時就很不舒服」，也有人表示，一些「捏捏」外面的PVC包裝袋可能有品質問題，「我基本上捏半個小時就會頭痛」。

澎湃新聞報導，一位「捏捏」博主表示，儘管製作過程中一直開窗通風，佩戴口罩 和手套，仍未能倖免。「開始總是感覺嗓子乾痛，沒當回事，直到有天咳出血，去醫院做血液檢測 後發現，白血球指數已經低於正常值，醫生明確告知甲醛會影響白血球。」該博主取消了所有「捏捏」訂單，並提醒玩家注意做好安全防護。