中國加強整治炫富風氣 多名網紅帳號被下架

中國多名炫富網紅被下架。（圖／取自微博）

中國近日加強整治社群媒體上的「炫富」風氣。多位中國網紅帳號被下架，包括王紅權星、柏公子、鮑魚家姐等人，共通點為「過度炫富」。

綜合媒體報導，王紅權星在封號前的抖音 帳號有437.4萬粉絲，他曾在視頻中自曝，自己在北京星河灣社區擁有7套豪宅，曾用人民幣2,700萬（合約372萬美元）買下一枚翡翠飾品；柏公子抖音粉絲近300萬，曾分享其買下的勞斯萊斯庫里南、裝修豪宅和百萬皮衣；鮑魚家姐被稱為「全網最有錢的闊太」，在澳門 坐擁裝修奢華的兩座豪宅，曾在影片中佩戴多款名包及價值千萬的珠寶，最知名的標籤是「家中永遠有吃不完的鮑魚」。

鄭州報業《正觀新聞》對此詢問抖音平台的客服，客服表示，如果是正常分享生活不會被封禁，包括奢侈物品的分享等均不違反規範。但關於具體的封禁原因，該客服表示由於涉及到用戶隱私，無法查詢與告知。

界面新聞表示，在短影音平台展示富裕生活的網紅並不少見，但王紅權星、柏公子等人可能是少有的將炫富作為唯一標籤的網紅。

據報導，一些網紅的炫富行為實際上並非單純分享生活，而是在做流量生意，其瞄準人們獵奇、艷羨、觀賞的心理，租包、租車、拼高級酒店來曬奢華的生活，吸引流量後再進行變現。

各大社交平台近日加大整治措施，微博 5月15日宣布完成清理「炫富拜金」等各類不良價值導向內容1,100餘條，並對27個違規帳號視程度予以階段性禁言，直至關閉帳號處置。

微博稱，站方將嚴格依據平台相關規定從嚴打擊，包括利用獵奇心理做豪宅名車的行銷炒作；炫耀自己是富二代、有錢人，或以他人視角炫耀「土豪朋友」；以炫耀高額收入、奢侈消費的文案，打造白手起家、月入百萬、財富自由等虛假人設。