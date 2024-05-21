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英國會議員羅根等出席賴就職 中駐英使館批：粗暴干涉內政

記者黃國樑／即時報導
中國駐英大使館。（取材自臉書）
中國駐英大使館。（取材自臉書）

據「中國駐英國大使館」公眾號22日消息，中國駐英國使館發言人就英國議員赴台灣出席所謂「5．20就職典禮」事答記者問。被問到英國議會「跨黨派台灣小組」共同主席羅根等數名議員赴台灣出席所謂「5．20就職儀式」，使館發言人表示，英方政客上述舉動嚴重違反一個中國原則，粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號。中方對此強烈不滿和堅決反對，並已向英國政府提出嚴正交涉。

羅根所率的慶賀團及台貿易特使團昨還獲賴清德總統接見，賴清德向其表達期盼英國繼續支持臺灣「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請入會案。

發言人稱，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。不管誰出任台灣地區領導人，都改變不了台灣是中國的一部分、世界上只有一個中國的基本事實,改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，更改變不了中國終將統一的歷史大勢。

他表示，一個中國原則是中國與各國建立和發展外交關係的政治基礎和重要前提。英國政府有責任恪守其向中方所做的承諾，依照一個中國原則處理涉台問題，不與台灣進行任何形式的官方接觸。

他稱，中方敦促英方政客停止違反一個中國原則的行徑，停止干涉中國內政。任何損害中國利益的行徑都將遭到中方堅決回擊。

賴清德 大使館

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環時社評：中國將精準制「獨」 反制絕不會停留在口頭

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