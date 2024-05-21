我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅客憶新航死亡亂流瞬間 班機陡降旅客撞艙頂

川普與共和黨選舉募款 今年4月首度超越拜登

天貓打響618大戰第一槍 開賣1小時蘋果成交2億元

記者林茂仁／即時報導
電商平台618購物節開跑，蘋果加入戰局，旗下產品大降價，圖為中國消費者試用蘋果的iPhone 15 Pro系列手機。(路透)
電商平台618購物節開跑，蘋果加入戰局，旗下產品大降價，圖為中國消費者試用蘋果的iPhone 15 Pro系列手機。(路透)

今年618眾多電商平台取消預售，從5月20日晚上8時，天貓618正式開賣，開賣第1個小時，蘋果產品成交超過人民幣15億元（約2億美元），華為小米、vivo成交突破人民幣1億元。

天貓21日發布618首日相關銷售資料，天貓618開賣30分鐘，珀萊雅、蘭蔻、歐萊雅、雅詩蘭黛成交破人民幣1億元，開賣首小時，蘋果成交超過人民幣15億元，華為、小米、vivo成交破億，28個品牌的成交額在開售一小時內實現破億。MiuMiu、Valentino、Marni、Lemaire等奢侈品牌一個小時內成交額超過去年開賣全天。

今年618眾多電商平台取消預售，5月20日晚8點，天貓618正式開賣。天貓資料顯示，截至5月21日0點，618開賣4小時，天貓平台59個品牌銷售額破億，376個單品成交額破千萬。其中，美妝品牌4小時11個品牌的成交額破億，珀萊雅銷售額超4.7億。118個單品成交破千萬。家裝家居家電領域有戴森、海爾、海信、小米、林氏家居、全友等23個品牌成交額破億，119個單品成交過千萬。

對比去年天貓618開賣首日，酒水直播銷售額增長超1300%，拉動白酒行業增長147%。開賣當晚，近30個淘寶酒水直播間同時開播。

淘寶直播方面，開賣1小時，李佳琦、烈兒寶貝、蜜蜂驚喜社、香菇來了、陳潔KiKi、酒妹妹等主播率先成交破億。新入淘的垂類達人酒妹妹43分鐘成交破億，4小時成交額達1.7億。

總體來看，今年618，天貓對平台商品價格的心智打造更為激進。天貓百億補貼GMV在開售首個小時比去年開售同期增長596.5%。以常作為電商平台比價標品的蘋果手機來看，今年618，通過各種優惠疊加，天貓蘋果官方旗艦店128GB iPhone 15最低到手價為4599元，優惠1400元，5月21日上午，該產品在Apple產品京東自營旗艦店的價格為4673元，拼多多百億補貼價為4495元。

618前夕，淘寶還上線了88VIP無限次退貨包運費服務，以此提升消費者的下單率。

同時，公開資料顯示，天貓以有史以來最大投入，對美妝大額券進行升級加碼，在跨店滿減的基礎上，發放美妝超級券、美妝驚喜券等。天貓618開賣30分鐘，可複美次拋、嬌韻詩雙萃、修麗可AGE面霜、歐萊雅玻色因面膜、赫蓮娜黑繃帶面霜等30個單品成交破千萬。

在大促的流量危機面前，天貓也投入了更多資源。今年618，在商家服務方面，天貓引入巨量星圖，升級與騰訊廣告、知乎、B站等超200家互聯網平台的合作，提升商家全網的獲客能力。會場訪問量同比去年618會場增長14倍。

從618來看，目前，淘寶的競爭戰略主要是圍繞價格力和用戶體驗加大投入。

小米 電商 華為

上一則

重慶9歲女發明「防地震桌椅」爭取待援時間 獲專利

下一則

陝西長安大學教授已婚還上婚戀網 被控騙色

延伸閱讀

衝著華為？ iPhone在中國大削價 i15最多降價兩成

衝著華為？ iPhone在中國大削價 i15最多降價兩成
微軟發表比蘋果頂規更強AI PC 力拚Google和Apple

微軟發表比蘋果頂規更強AI PC 力拚Google和Apple
蘋果在美提高舊換新折抵額度 刺激iPhone買氣

蘋果在美提高舊換新折抵額度 刺激iPhone買氣
蘋果衝AI 高層密訪台積電 預期將包下2奈米首批產能

蘋果衝AI 高層密訪台積電 預期將包下2奈米首批產能

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
中國國台辦發言人陳斌華在520來臨之際，宣布中方對5位名嘴制裁，並提到將推出「懲『獨』法律措施」。（記者廖士鋒／攝影）

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

2024-05-14 22:58
美國資深汽車媒體人凱文·威廉姆斯發文稱，他在試乘過十幾輛中國品牌電動汽車後，驚覺「西方車企完蛋了」。（取材自X平台）

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

2024-05-12 02:30
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30

超人氣

更多 >
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些
7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車

7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷