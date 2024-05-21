天貓打響618大戰第一槍 開賣1小時蘋果成交2億元

電商平台618購物節開跑，蘋果加入戰局，旗下產品大降價，圖為中國消費者試用蘋果的iPhone 15 Pro系列手機。(路透)

今年618眾多電商 平台取消預售，從5月20日晚上8時，天貓618正式開賣，開賣第1個小時，蘋果產品成交超過人民幣15億元（約2億美元），華為 、小米 、vivo成交突破人民幣1億元。

天貓21日發布618首日相關銷售資料，天貓618開賣30分鐘，珀萊雅、蘭蔻、歐萊雅、雅詩蘭黛成交破人民幣1億元，開賣首小時，蘋果成交超過人民幣15億元，華為、小米、vivo成交破億，28個品牌的成交額在開售一小時內實現破億。MiuMiu、Valentino、Marni、Lemaire等奢侈品牌一個小時內成交額超過去年開賣全天。

今年618眾多電商平台取消預售，5月20日晚8點，天貓618正式開賣。天貓資料顯示，截至5月21日0點，618開賣4小時，天貓平台59個品牌銷售額破億，376個單品成交額破千萬。其中，美妝品牌4小時11個品牌的成交額破億，珀萊雅銷售額超4.7億。118個單品成交破千萬。家裝家居家電領域有戴森、海爾、海信、小米、林氏家居、全友等23個品牌成交額破億，119個單品成交過千萬。

對比去年天貓618開賣首日，酒水直播銷售額增長超1300%，拉動白酒行業增長147%。開賣當晚，近30個淘寶酒水直播間同時開播。

淘寶直播方面，開賣1小時，李佳琦、烈兒寶貝、蜜蜂驚喜社、香菇來了、陳潔KiKi、酒妹妹等主播率先成交破億。新入淘的垂類達人酒妹妹43分鐘成交破億，4小時成交額達1.7億。

總體來看，今年618，天貓對平台商品價格的心智打造更為激進。天貓百億補貼GMV在開售首個小時比去年開售同期增長596.5%。以常作為電商平台比價標品的蘋果手機來看，今年618，通過各種優惠疊加，天貓蘋果官方旗艦店128GB iPhone 15最低到手價為4599元，優惠1400元，5月21日上午，該產品在Apple產品京東自營旗艦店的價格為4673元，拼多多百億補貼價為4495元。

618前夕，淘寶還上線了88VIP無限次退貨包運費服務，以此提升消費者的下單率。

同時，公開資料顯示，天貓以有史以來最大投入，對美妝大額券進行升級加碼，在跨店滿減的基礎上，發放美妝超級券、美妝驚喜券等。天貓618開賣30分鐘，可複美次拋、嬌韻詩雙萃、修麗可AGE面霜、歐萊雅玻色因面膜、赫蓮娜黑繃帶面霜等30個單品成交破千萬。

在大促的流量危機面前，天貓也投入了更多資源。今年618，在商家服務方面，天貓引入巨量星圖，升級與騰訊廣告、知乎、B站等超200家互聯網平台的合作，提升商家全網的獲客能力。會場訪問量同比去年618會場增長14倍。

從618來看，目前，淘寶的競爭戰略主要是圍繞價格力和用戶體驗加大投入。